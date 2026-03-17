A morte de um policial militar em Taubaté foi registrada pela Polícia Civil em boletim de ocorrência elaborado no plantão da Delegacia Seccional da cidade, com enquadramento inicial por homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e localização/apreensão de veículo. O documento foi emitido às 3h11 desta terça-feira (17), após o acidente da noite de segunda-feira (16).
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De acordo com o registro policial, o caso envolve uma viatura da Polícia Militar e um Fiat Argo branco. Nos dados cadastrais do boletim, o local do fato aparece como rua José Carlos Marcondes, no bairro Parque Ipanema, no cruzamento entre a Rua dos Trovadores e a rua José Carlos Marcondes, em Taubaté.
A vítima fatal identificada no boletim é o policial militar Fabio Vaz dos Santos, de 50 anos. O documento também aponta como vítimas o policial militar Luigi Romano Angerami, que permaneceu hospitalizado, em estado grave, e registra a participação de outros agentes e ocupantes do carro envolvido na ocorrência.
Acompanhamento de moto
Segundo o histórico do boletim de ocorrência, policiais militares compareceram à delegacia relatando que a equipe da viatura I-05061 estava em acompanhamento a uma motocicleta que, conforme a versão registrada, possivelmente ostentava uma placa que já está sendo averiguada e seria conduzida por um homem com roupas escuras.
Ainda segundo o documento, durante esse acompanhamento, a viatura trafegava pela rua José Carlos Marcondes quando foi atingida na parte traseira do lado esquerdo por um Fiat Argo que descia a Rua dos Trovadores, na altura do número 321. O boletim afirma que a colisão provocou o capotamento da viatura.
O registro acrescenta que, com o impacto, o motorista da viatura e o passageiro que estava acomodado na parte traseira foram arremessados do veículo. Já o passageiro que ocupava o banco do carona permaneceu dentro da viatura.
Envolvidos no acidente
No outro veículo, conforme a Polícia Civil, estavam uma mulher, de 47 anos, o marido dela e a filha. O boletim diz que os passageiros do carro não sofreram danos à integridade física, mas a mulher apresentou suposto estado de choque ao ver a situação, foi socorrida por policiais militares que estavam no local, medicada e liberada para casa.
O documento também registra que os envolvidos do Fiat Argo não compareceram ao plantão policial no momento da lavratura da ocorrência. O carro consta no boletim como um Fiat/Argo.
O boletim informa que foram acionados os serviços de resgate, responsáveis pelo atendimento inicial e pela remoção dos feridos ao Hospital Regional de Taubaté. A Polícia Civil ainda relata que houve solicitação de perícia local, com requisição formal, além da presença de equipe da Polícia Científica no ponto do acidente.
Segundo a narrativa do BO, a equipe plantonista também foi ao local dos fatos e ao Hospital Regional para levantamento de mais informações. A viatura envolvida foi levada ao batalhão da Polícia Militar, na Avenida Independência, onde permaneceria à disposição para medidas periciais.
O registro ainda menciona a expedição de requisições ao IML e ao IC para apuração sobre as vítimas e os bens atingidos na ocorrência.
Homicídio culposo
Na classificação inicial, a Polícia Civil registrou o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e localização/apreensão de veículo. O boletim ressalta, porém, que poderá haver futura capitulação diversa depois das oitivas e da juntada dos laudos periciais.
O documento também afirma que o local possui, a princípio, câmeras que podem ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente e a possível identificação da motocicleta que estaria em fuga da viatura pouco antes da colisão.
No histórico, a autoridade policial destaca que o cabo Vaz, apontado como condutor da viatura, foi socorrido ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O boletim registra ainda que o policial Luigi teria passado por procedimento cirúrgico e permanecia hospitalizado.
Já o tenente Alef Augusto Santos de Moura, conforme o documento, também estava hospitalizado durante a elaboração do boletim, em atendimento para medicação e realização de exames.
Investigação
O boletim informa como solução o encaminhamento ao distrito policial da área dos fatos. A apuração deverá seguir com análise de imagens, laudos técnicos, oitivas e demais diligências para esclarecer a dinâmica da batida entre a viatura e o carro.
O portal também já noticiou outros casos envolvendo viaturas e perseguições em Taubaté, como PMs de Taubaté sofrem acidente e capotam viatura em perseguição após roubo, PM prende primeiro suspeito envolvido em roubo que resultou em capotamento de viatura em Taubaté e Viatura da PM fica destruída ao bater em carro em Taubaté.