A morte de um policial militar em Taubaté foi registrada pela Polícia Civil em boletim de ocorrência elaborado no plantão da Delegacia Seccional da cidade, com enquadramento inicial por homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e localização/apreensão de veículo. O documento foi emitido às 3h11 desta terça-feira (17), após o acidente da noite de segunda-feira (16).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o registro policial, o caso envolve uma viatura da Polícia Militar e um Fiat Argo branco. Nos dados cadastrais do boletim, o local do fato aparece como rua José Carlos Marcondes, no bairro Parque Ipanema, no cruzamento entre a Rua dos Trovadores e a rua José Carlos Marcondes, em Taubaté.