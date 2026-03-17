A Estância Turística de Paraibuna recebe, no próximo dia 29 de março (domingo), a 3ª Etapa do Circuito Paulista de Águas Abertas de 2026. O campeonato é o mais tradicional do estado e um dos mais antigos do Brasil, acumulando mais de 40 anos de história.
O evento será realizado na Pousada Iguatiba, com início das provas marcado para as 8h40. A entrada para o público é gratuita.
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Participantes
Até o momento, mais de 500 nadadores de 64 equipes já garantiram vaga, incluindo atletas de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo. A organização é feita pela Associação Aquática e espera atingir 750 participantes no dia do evento.
Provas e Categorias
A competição em Paraibuna será dividida em três distâncias, atendendo desde iniciantes até nadadores de alto rendimento:
- Curta: 800 metros;
- Média: 2 km;
- Longa: 4 km (destinada à categoria de elite);
Inscrições
Os interessados em participar podem realizar inscrição até dia 20 de março.
É necessário realizar o pagamento de uma taxa após o preenchimento dos dados por meio do site oficial: maratonaaquatica.com.br.
O acesso à competição será feito pela Rodovia dos Tamoios (km 50, sentido Caraguatatuba–São José dos Campos), seguindo pela Estrada Zélio Machado Santiago, km 2.