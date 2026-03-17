17 de março de 2026
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Paraibuna recebe maratona aquática com mais de 500 atletas

Por Da redação | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/ PMP
Imagem de evento anterior
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A Estância Turística de Paraibuna recebe, no próximo dia 29 de março (domingo), a 3ª Etapa do Circuito Paulista de Águas Abertas de 2026. O campeonato é o mais tradicional do estado e um dos mais antigos do Brasil, acumulando mais de 40 anos de história.

O evento será realizado na Pousada Iguatiba, com início das provas marcado para as 8h40. A entrada para o público é gratuita.

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Participantes

Até o momento, mais de 500 nadadores de 64 equipes já garantiram vaga, incluindo atletas de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo. A organização é feita pela Associação Aquática e espera atingir 750 participantes no dia do evento.

Provas e Categorias
A competição em Paraibuna será dividida em três distâncias, atendendo desde iniciantes até nadadores de alto rendimento:

  • Curta: 800 metros;
  • Média: 2 km;
  • Longa: 4 km (destinada à categoria de elite);

Inscrições 

Os interessados em participar podem realizar inscrição até dia 20 de março.

É necessário realizar o pagamento de uma taxa após o preenchimento dos dados por meio do site oficial: maratonaaquatica.com.br.

O acesso à competição será feito pela Rodovia dos Tamoios (km 50, sentido Caraguatatuba–São José dos Campos), seguindo pela Estrada Zélio Machado Santiago, km 2.

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