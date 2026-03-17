A Estância Turística de Paraibuna recebe, no próximo dia 29 de março (domingo), a 3ª Etapa do Circuito Paulista de Águas Abertas de 2026. O campeonato é o mais tradicional do estado e um dos mais antigos do Brasil, acumulando mais de 40 anos de história.

O evento será realizado na Pousada Iguatiba, com início das provas marcado para as 8h40. A entrada para o público é gratuita.

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