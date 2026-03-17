Com o objetivo de ampliar o acesso à saúde especializada no Litoral Norte, a Unitau (Universidade de Taubaté) inaugurou o Ambulatório Escola em seu campus de Caraguatatuba.
A iniciativa, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, funcionará nas dependências da universidade, localizadas no Shopping Serramar, com atendimento de especialidades à população em geral.
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Especialidades
No ambulatório serão ofertadas consultas de pediatria, imunologia, geriatria, ortopedia, dermatologia e clínica médica.
Os atendimentos serão realizados por professores médicos da Unitau acompanhados de alunos de Medicina. Já os estudantes de Enfermagem atuarão diretamente nos procedimentos de triagem e pré-consulta, fortalecendo o conceito de medicina humanizada.
Agendamento
É importante ressaltar que o público será encaminhado exclusivamente via Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde). Portanto, todos os pacientes devem passar primeiro pela rede pública municipal, sendo o agendamento de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Caraguatatuba.
O espaço fica na avenida José Herculano, nº 1086, Shopping Serramar e os atendimentos acontecerão das 7h às 19h.