Com o objetivo de ampliar o acesso à saúde especializada no Litoral Norte, a Unitau (Universidade de Taubaté) inaugurou o Ambulatório Escola em seu campus de Caraguatatuba.

A iniciativa, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, funcionará nas dependências da universidade, localizadas no Shopping Serramar, com atendimento de especialidades à população em geral.

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