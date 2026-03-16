Uma briga generalizada em um bar deixou feridos em Taubaté, como mostram vídeos enviados a OVALE. A confusão envolveu diversos frequentadores e aconteceu em estabelecimento comercial instalado na Avenida Itália.

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As imagens mostram diversos homens se enfrentando com socos, chutes e objetos jogados uns nos outros. Há dois grupos se enfrentando na briga, conforme os vídeos. A confusão durou alguns minutos.