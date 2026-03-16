17 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CONFUSÃO

VÍDEO: Briga em bar deixa feridos na Avenida Itália, em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Confusão envolveu diversos frequentadores do bar
Confusão envolveu diversos frequentadores do bar

Uma briga generalizada em um bar deixou feridos em Taubaté, como mostram vídeos enviados a OVALE. A confusão envolveu diversos frequentadores e aconteceu em estabelecimento comercial instalado na Avenida Itália.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As imagens mostram diversos homens se enfrentando com socos, chutes e objetos jogados uns nos outros. Há dois grupos se enfrentando na briga, conforme os vídeos. A confusão durou alguns minutos.

A briga aconteceu nas dependências do Seo Bar Boteco e Botequim. O estabelecimento foi contatado pela reportagem, e respondeu por nota.

O Seo Bar informou que houve um desentendimento entre frequentadores do estabelecimento após uma abordagem inadequada a uma mulher que estava acompanhada no local.

A equipe de segurança do bar interveio imediatamente para conter a situação e restabelecer a ordem. O episódio foi rapidamente controlado, não havendo necessidade de outras intervenções por parte do estabelecimento.

“O Seo Bar reforça que preza pela segurança e pelo respeito entre seus clientes, não tolerando qualquer tipo de comportamento violento em suas dependências”, informou a direção do estabalecimento.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que não houve registro da ocorrência.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários