Uma briga generalizada em um bar deixou feridos em Taubaté, como mostram vídeos enviados a OVALE. A confusão envolveu diversos frequentadores e aconteceu em estabelecimento comercial instalado na Avenida Itália.
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As imagens mostram diversos homens se enfrentando com socos, chutes e objetos jogados uns nos outros. Há dois grupos se enfrentando na briga, conforme os vídeos. A confusão durou alguns minutos.
A briga aconteceu nas dependências do Seo Bar Boteco e Botequim. O estabelecimento foi contatado pela reportagem, e respondeu por nota.
O Seo Bar informou que houve um desentendimento entre frequentadores do estabelecimento após uma abordagem inadequada a uma mulher que estava acompanhada no local.
A equipe de segurança do bar interveio imediatamente para conter a situação e restabelecer a ordem. O episódio foi rapidamente controlado, não havendo necessidade de outras intervenções por parte do estabelecimento.
“O Seo Bar reforça que preza pela segurança e pelo respeito entre seus clientes, não tolerando qualquer tipo de comportamento violento em suas dependências”, informou a direção do estabalecimento.
A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que não houve registro da ocorrência.