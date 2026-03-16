A Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) prendeu um integrante do alto escalão do PCC (Primeiro Comando da Capital) durante a operação “Mestre dos Magos”, deflagrada nesta segunda-feira (16).
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O homem preso é considerado de “extrema periculosidade”. O criminoso, de 36 anos, tinha cinco mandados de prisão que somam mais de 37 anos de pena em regime fechado, segundo a Polícia Civil. Ele estava foragido há mais de dois anos.
Após trabalho de inteligência da Deic, as equipes localizaram o foragido escondido no bairro Jaraguá, em Taubaté, onde ele usava CNH falsa para tentar ocultar sua identidade. Durante o cerco tático, o indivíduo foi abordado e capturado sem chance de fuga, novamente apresentando documento falso.
Na sede da Deic, foram cumpridos os mandados e lavrado flagrante por uso de documento falso. O preso possui histórico criminal por receptação, tráfico, associação criminosa, porte ilegal de arma, roubo, extorsão mediante sequestro, uso de celular em presídio e fuga do sistema prisional.