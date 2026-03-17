A Prefeitura de Ilhabela promove, no dia 2 de abril, um evento especial em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A ação faz parte da programação da Semana Abril Azul que, este ano, traz o tema “Compreender para incluir, incluir para transformar”.
O encontro, sediado no Paço Municipal, será aberto a famílias, educadores e profissionais da rede de apoio inclusivo, visando fortalecer o diálogo e a troca de experiências sobre o TEA (Transtorno do Espectro Autista).
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Programação
A programação começa às 7h30 com o credenciamento, seguido por um café da manhã e apresentação da Orquestra da Ilha às 8h. Após a abertura oficial com autoridades locais, o ciclo de palestras terá início às 9h com o psicólogo Herbert Thomas Luckmann, que abordará a jornada da inclusão para além do diagnóstico.
Na sequência, a Defensoria Pública discutirá os direitos das pessoas com autismo e o acesso a políticas públicas. O encerramento das atividades da manhã ficará a cargo de Danrley Annunciata, que falará sobre os desafios e estratégias no cotidiano das famílias atípicas.
Outras atividades
Além do evento, a Semana Abril Azul mobilizará a rede municipal de ensino com rodas de conversa, palestras e ações pedagógicas nas escolas.
A iniciativa reforça as políticas de educação inclusiva da cidade, buscando valorizar as potencialidades dos alunos e promover o respeito às diferenças em todos os espaços sociais.