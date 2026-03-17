A Prefeitura de Ilhabela promove, no dia 2 de abril, um evento especial em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A ação faz parte da programação da Semana Abril Azul que, este ano, traz o tema “Compreender para incluir, incluir para transformar”.

O encontro, sediado no Paço Municipal, será aberto a famílias, educadores e profissionais da rede de apoio inclusivo, visando fortalecer o diálogo e a troca de experiências sobre o TEA (Transtorno do Espectro Autista).

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Programação