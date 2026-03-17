Morreu nesta segunda-feira (16) o ex-prefeito de Ilhabela Roberto Fazzini. Figura importante na história política do arquipélago, Fazzini dedicou décadas à vida pública, servindo como vereador, presidente da Câmara e prefeito por dois mandatos (1973-1977 e 1993-1996).
Sua trajetória é marcada pelo pioneirismo na luta pela obtenção dos royalties de petróleo, além de importantes investimentos em educação e infraestrutura.
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Em nota oficial, o atual prefeito,Toninho Colucci, manifestou profundo pesar e decretou luto oficial de três dias.
Homenageado em vida com o nome de uma escola no bairro Green Park e do Centro Cultural da Praia Grande, o ex-prefeito deixa a esposa, Mariazinha Fazzini, filhos e um legado de dedicação ao serviço público.