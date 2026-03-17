Morreu nesta segunda-feira (16) o ex-prefeito de Ilhabela Roberto Fazzini. Figura importante na história política do arquipélago, Fazzini dedicou décadas à vida pública, servindo como vereador, presidente da Câmara e prefeito por dois mandatos (1973-1977 e 1993-1996).

Sua trajetória é marcada pelo pioneirismo na luta pela obtenção dos royalties de petróleo, além de importantes investimentos em educação e infraestrutura.

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