A Prefeitura de Lorena realiza a ação “Sorriso Inclusivo T21”, uma iniciativa voltada para o atendimento odontológico e a promoção da saúde bucal de pessoas com Síndrome de Down.

O evento ocorre na próxima quarta-feira (18), no CEO 2 (Centro de Especialidades Odontológicas 2), das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Além dos atendimentos clínicos, serão oferecidas orientações e acompanhamento especializado tanto para os participantes quanto para seus familiares.