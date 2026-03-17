17 de março de 2026
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SORRISO INCLUSIVO

Lorena tem dia de atendimento odontológico inclusivo

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
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A Prefeitura de Lorena realiza a ação “Sorriso Inclusivo T21”, uma iniciativa voltada para o atendimento odontológico e a promoção da saúde bucal de pessoas com Síndrome de Down.

O evento ocorre na próxima quarta-feira (18), no CEO 2 (Centro de Especialidades Odontológicas 2), das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Além dos atendimentos clínicos, serão oferecidas orientações e acompanhamento especializado tanto para os participantes quanto para seus familiares.

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Inclusão e Conscientização

A iniciativa faz alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março.

Segundo a gestão municipal, o objetivo central é conscientizar sobre a importância da higienização bucal e reforçar que o cuidado com o sorriso é um pilar fundamental da inclusão e da qualidade de vida.

Projeto

O "Sorriso Inclusivo T21" é parte integrante do projeto maior “Sorriso Inclusivo – Porque Ser Diferente é Normal”, idealizado pela Dra. Carolina Peres Fredrigo e Dr. Eduardo Dutra Carvalho, cirurgiões-dentistas e odontopediatras, que atuam na rede municipal. Ambos focam no atendimento humanizado e na prevenção para crianças e pessoas com deficiência.

Atendimentos

Os atendimentos do "Sorriso Inclusivo T21" acontecerão no dia 18 de março de 2026, à partir das 9h no  Centro de Especialidades Odontológicas II, na rua Dr. Francisco Azevedo Nunes, nº 3, no Centro, em frente ao INSS.

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