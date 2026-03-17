17 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PATRULHAMENTO

Operação Adega resulta em prisão e apreensão de veículo na região

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Em Lorena, uma operação integrada entre GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar e o COI (Centro de Operações Integradas) resultou em abordagens, prisão, autuações, multas e apreensão de um veículo.

Denominada 'Operação Adega', a operação contou com ações de patrulhamento e monitoramento de câmeras em áreas de grande circulação, como a Praça da Bíblia (região central) e o bairro Itagaçaba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As atividades ocorreram na sexta-feira (13) e no sábado (14), com foco preventivo e de coibir aglomerações conhecidas como fluxo, garantindo tranquilidade e segurança para moradores.

Resultados

A Praça da Bíblia concentrou 22 abordagens. Na Praça Santa Luzia houve a apreensão de um carro irregular. Além disso, houve quatro autuações administrativas e aplicação de duas multas de trânsito.

Um homem foi preso em flagrante pelo crime de desacato durante o decorrer da operação.

Os trabalhos integrados continuarão ocorrendo de forma rotineira em diferentes pontos da cidade para aumentar a sensação de segurança dos cidadãos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários