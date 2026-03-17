Em Lorena, uma operação integrada entre GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar e o COI (Centro de Operações Integradas) resultou em abordagens, prisão, autuações, multas e apreensão de um veículo.

Denominada 'Operação Adega', a operação contou com ações de patrulhamento e monitoramento de câmeras em áreas de grande circulação, como a Praça da Bíblia (região central) e o bairro Itagaçaba.

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