Em Lorena, uma operação integrada entre GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar e o COI (Centro de Operações Integradas) resultou em abordagens, prisão, autuações, multas e apreensão de um veículo.
Denominada 'Operação Adega', a operação contou com ações de patrulhamento e monitoramento de câmeras em áreas de grande circulação, como a Praça da Bíblia (região central) e o bairro Itagaçaba.
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As atividades ocorreram na sexta-feira (13) e no sábado (14), com foco preventivo e de coibir aglomerações conhecidas como fluxo, garantindo tranquilidade e segurança para moradores.
Resultados
A Praça da Bíblia concentrou 22 abordagens. Na Praça Santa Luzia houve a apreensão de um carro irregular. Além disso, houve quatro autuações administrativas e aplicação de duas multas de trânsito.
Um homem foi preso em flagrante pelo crime de desacato durante o decorrer da operação.
Os trabalhos integrados continuarão ocorrendo de forma rotineira em diferentes pontos da cidade para aumentar a sensação de segurança dos cidadãos.