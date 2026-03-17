Um policial militar morreu e outro ficou gravemente ferido após uma viatura da Polícia Militar capotar em Taubaté, durante uma perseguição policial na noite de segunda-feira (16), no bairro Parque Ipanema.
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Segundo apuração inicial da reportagem, um dos agentes passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
De acordo com informações, a equipe da Polícia Militar fazia o acompanhamento tático de uma motocicleta quando, no cruzamento da rua José Carlos Marcondes com uma via perpendicular, houve a colisão com um Fiat Argo branco conduzido por uma mulher.
Com o impacto, a viatura perdeu o controle e capotou pelo menos três vezes. A motorista do carro de passeio foi socorrida e encaminhada à UPA para atendimento médico.
A ocorrência foi registrada por volta das 21h, no Parque Ipanema. Testemunhas relataram que a cena foi muito forte e disseram ter visto os dois policiais serem arremessados para fora da viatura durante os capotamentos.
Equipes do Samu foram acionadas rapidamente e prestaram os primeiros socorros no local. Os dois policiais militares foram levados ao Hospital Regional de Taubaté. Segundo a Polícia Militar, o estado de saúde deles era grave logo após o acidente.
Segundo informações colhidas pela reportagem, um dos policiais feridos passou por cirurgia após dar entrada no hospital, mas não resistiu.
A motocicleta que motivou o acompanhamento tático conseguiu escapar. Até o fechamento desta matéria, o condutor não havia sido identificado nem capturado pelas forças de segurança.
A dinâmica completa do acidente ainda deve ser esclarecida por perícia e pela investigação policial. Também deverá ser apurado em que circunstâncias ocorreu a colisão com o Fiat Argo e se havia sinalização de preferência no cruzamento.