Um policial militar morreu e outro ficou gravemente ferido após uma viatura da Polícia Militar capotar em Taubaté, durante uma perseguição policial na noite de segunda-feira (16), no bairro Parque Ipanema.

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Segundo apuração inicial da reportagem, um dos agentes passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.