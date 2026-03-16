A interdição do Arco da Inovação para vistoria e manutenção, desde as 6h da manhã desta segunda-feira, produziu um experimento urbano involuntário — e revelador. Em apenas 15 minutos de fechamento, os reflexos no trânsito já eram visíveis. Filas maiores, deslocamentos mais lentos e um sistema viário sentindo imediatamente a ausência de uma de suas principais estruturas.
Esse episódio nos convida a uma reflexão importante. Durante muito tempo, houve quem afirmasse que o Arco da Inovação não servia para nada ou que teria piorado o trânsito. Bastou uma manhã sem ele para que a realidade se impusesse: quando uma infraestrutura estratégica deixa de funcionar, a cidade percebe rapidamente sua importância.
A mobilidade urbana é um dos maiores desafios das cidades contemporâneas. Congestionamentos crônicos, crescimento contínuo da frota de veículos, transporte público que ainda precisa avançar em qualidade e integração entre modais são problemas que se repetem em praticamente todos os centros urbanos do país.
Há ainda um fator estrutural que agrava esse cenário: a concentração de empregos e serviços em determinadas regiões, enquanto a população está cada vez mais espalhada pelo território. O resultado são deslocamentos mais longos, pressão sobre as principais vias e perda de tempo no trânsito — tempo que poderia ser dedicado à família, ao trabalho ou ao lazer.
Outro ponto que merece atenção é a segurança viária. Os índices de acidentes ainda são altos, e estudos indicam que cerca de 95% dessas ocorrências estão relacionadas ao comportamento humano — muitas vezes marcado pela imprudência, desatenção ou desrespeito às regras de trânsito.
Enfrentar esse desafio exige planejamento de longo prazo, investimentos consistentes e capacidade de inovação. É por isso que, em São José dos Campos, estamos estruturando as políticas de mobilidade com base em instrumentos como Plano Diretor, Lei de Zoneamento, Plano Diretor Macroviário e Plano Diretor Cicloviário.
Paralelamente, estamos ampliando em nossa cidade investimentos em infraestrutura e em educação para o trânsito, com foco na descentralização do fluxo de veículos, de modo a distribuir melhor o tráfego pela cidade. Também avançamos na modernização do transporte público, com o desafio de tornar o sistema de ônibus mais atrativo, confortável e frequente, reduzindo a dependência do carro e contribuindo para a diminuição das tarifas.
Iniciativas como a ampliação da malha cicloviária, o fortalecimento de corredores estruturantes e projetos inovadores de transporte, como o Veículo Leve sobre Pneus (VLP) na Linha Verde, apontam para uma mobilidade mais moderna e sustentável.
A mobilidade urbana não se resolve com soluções rápidas ou discursos fáceis. Ela exige visão de futuro e investimentos estruturantes. O que vimos nesta manhã foi uma demonstração simples, mas contundente: quando uma obra estratégica para, a cidade inteira sente.
Anderson Farias (PSD), prefeito de São José dos Campos