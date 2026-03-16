Motoristas que utilizam a Rodovia dos Tamoios, principal ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, já enfrentam mudanças na rotina com o início das obras de recapeamento na via.

De acordo com a concessionária responsável, os serviços começaram no início de março e incluem interdições de faixa, estreitamento de pista e desvios temporários ao longo dos trechos em manutenção.

As intervenções fazem parte do contrato de concessão e têm como objetivo restaurar o asfalto, aumentando a segurança e o conforto dos usuários. O cronograma prevê trabalhos em diversos pontos da rodovia, incluindo os trechos de Planalto, Serra Antiga, Serra Nova, Contornos e Vias de Acesso.