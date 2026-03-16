Motoristas que utilizam a Rodovia dos Tamoios, principal ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, já enfrentam mudanças na rotina com o início das obras de recapeamento na via.
De acordo com a concessionária responsável, os serviços começaram no início de março e incluem interdições de faixa, estreitamento de pista e desvios temporários ao longo dos trechos em manutenção.
As intervenções fazem parte do contrato de concessão e têm como objetivo restaurar o asfalto, aumentando a segurança e o conforto dos usuários. O cronograma prevê trabalhos em diversos pontos da rodovia, incluindo os trechos de Planalto, Serra Antiga, Serra Nova, Contornos e Vias de Acesso.
Segundo a concessionária, o prazo final das obras está previsto para 17 de abril de 2027, indicando que os motoristas deverão conviver com intervenções ao longo de um período prolongado.
Durante a execução dos serviços, equipes atuarão em diferentes pontos da estrada, sempre com sinalização específica. A recomendação é que os condutores redobrem a atenção, especialmente nos trechos com alterações no fluxo.
Nos fins de semana e feriados, quando o movimento em direção ao Litoral Norte costuma ser mais intenso, a concessionária informou que adotará um cronograma diferenciado para minimizar os impactos no trânsito.