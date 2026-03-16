A Polícia Civil investiga a morte do barbeiro Jefferson Moreira de Souza, de 34 anos, baleado na noite do último sábado (14), na Estrada do Corcovado, no bairro Corcovado, em Ubatuba, no Litoral Norte.

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Jefferson foi encontrado caído ao solo com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Equipes da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, e chegaram a realizar manobras de socorro, mas a vítima não resistiu e morreu no local.