A Polícia Civil investiga a morte do barbeiro Jefferson Moreira de Souza, de 34 anos, baleado na noite do último sábado (14), na Estrada do Corcovado, no bairro Corcovado, em Ubatuba, no Litoral Norte.
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Jefferson foi encontrado caído ao solo com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Equipes da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, e chegaram a realizar manobras de socorro, mas a vítima não resistiu e morreu no local.
A área foi isolada para o trabalho da perícia técnico-científica, que realizou levantamento e registro da cena. Segundo a polícia, foram identificados indícios de cerca de oito disparos, além de marcas compatíveis com tiros na lataria de um veículo estacionado nas proximidades.
Objetos pessoais da vítima, como celular, carteira com documentos e chave, foram apreendidos e devem auxiliar nas investigações.
Testemunhas relataram que, pouco antes do crime, dois homens em uma motocicleta foram vistos em atitude suspeita na região, o que pode indicar a participação de terceiros na ação.
Quem era Jefferson?
Jefferson mantinha uma barbearia no bairro Sertão da Quina e, segundo relatos, costumava fazer o trajeto entre o local de trabalho e sua residência, no bairro Folha Seca.
Ainda conforme a polícia, ele possuía antecedentes criminais e havia deixado o sistema prisional em 2021, após cumprir pena por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
O caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação para esclarecer a autoria e a motivação do crime.