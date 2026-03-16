Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta resultou na morte de dois jovens na madrugada deste sábado (14), na Rodovia Doutor Edmir Viana Moura, em Caçapava, no interior de São Paulo.
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De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas foram identificadas como Luis Gustavo Rodrigues Simões, de 25 anos, e Willian Gabriel da Luz Santos, de 23 anos. Um deles morreu ainda no local, enquanto o outro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
Segundo informações da Polícia Militar, o caminhão estava posicionado entre as faixas e realizava uma conversão para acessar a via lateral quando ocorreu a colisão com a motocicleta, que ficou presa sob o veículo.
O motorista do caminhão relatou que não percebeu a aproximação da motocicleta no momento da manobra e afirmou ter ouvido apenas o impacto. Ele permaneceu no local, prestou socorro e acionou o resgate. O teste do bafômetro apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.
A perícia foi acionada e esteve no local para análise das circunstâncias do acidente. A motocicleta foi recolhida ao pátio, enquanto o caminhão foi liberado após os procedimentos.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil, que aguarda os laudos periciais para esclarecer a dinâmica do acidente.
A morte dos jovens causou grande comoção nas redes sociais e entre moradores de Caçapava. Amigos, familiares e conhecidos prestaram homenagens e mensagens de despedida.
Comoção.
“Te amo pra sempre, meu amor. Descanse em paz!”, escreveu Thayna Vitória, irmã de Willian Gabriel.
O time Pinus 2 FC, do qual Willian fazia parte, também publicou uma nota lamentando a perda. “Hoje a quebrada está de luto”, destacou a equipe em uma das postagens.
Em nota oficial, o clube relembrou a trajetória do atleta: “Com muita tristeza nos despedimos de um grande atleta, amigo e companheiro que fez parte da história do Pinus 2. Dentro de campo demonstrava garra, dedicação e amor pelo esporte, e fora dele deixava sua amizade, respeito e alegria com todos que tiveram o privilégio de conviver ao seu lado.”
A homenagem ainda reforça o impacto da perda: “Neste momento de dor, nos unimos em oração e solidariedade à família, amigos e a todos que sentem essa perda. Que Deus conforte o coração de cada um. Seu legado, sua luta e sua lembrança permanecerão para sempre em nossa história. Descanse em paz, W10.”