Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta resultou na morte de dois jovens na madrugada deste sábado (14), na Rodovia Doutor Edmir Viana Moura, em Caçapava, no interior de São Paulo.

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De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas foram identificadas como Luis Gustavo Rodrigues Simões, de 25 anos, e Willian Gabriel da Luz Santos, de 23 anos. Um deles morreu ainda no local, enquanto o outro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.