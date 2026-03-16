17 de março de 2026
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LUTO

Adeus, Maria Denise, aos 57 anos; família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Maria Denise dos Santos
Maria Denise dos Santos

Maria Denise dos Santos morreu aos 57 anos neste último domingo (15), em Jacareí. Ela foi sepultada no início da tarde desta segunda-feira (16), no Cemitério Jardim da Paz no Parque Santo Antônio.

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Jovem, Maria Denise deixou todos de luto e em choque com a partida. Nas redes sociais, muitos amigos e familiares lamentaram muito.

"Meus sentimentos a tds familiares e amigos que Deus conforte seus corações enlutados que sua alma Maria Denise descanse em paz nos Braços do Senhor Jesus", escreveu Eliana Santos.

Adriana Soares também lamentou. "Meus sentimentos a toda família. Descanse em paz Denise nós braços do Senhor", disse.

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