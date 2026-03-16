Maria Denise dos Santos morreu aos 57 anos neste último domingo (15), em Jacareí. Ela foi sepultada no início da tarde desta segunda-feira (16), no Cemitério Jardim da Paz no Parque Santo Antônio.

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Jovem, Maria Denise deixou todos de luto e em choque com a partida. Nas redes sociais, muitos amigos e familiares lamentaram muito.