Doralice Maria de Freitas morreu aos 87 anos neste último domingo (15), em Jacareí, poucos dias depois de fazer aniversário. Ela foi sepultada na tarde desta segunda-feira (16), no Cemitério Municipal Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

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Muito querida pelos familiares, dona Doralice deixa uma lacuna. Mas, também, ficam as boas lembranças. Nas redes sociais, muitas homenagens prestadas.