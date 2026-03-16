17 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

'Vó, amo muito a senhora'; adeus dona Doralice, 87 anos, no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
'Vó, amo muito a senhora'; adeus dona Doralice, 87 anos, no Vale
'Vó, amo muito a senhora'; adeus dona Doralice, 87 anos, no Vale

Doralice Maria de Freitas morreu aos 87 anos neste último domingo (15), em Jacareí, poucos dias depois de fazer aniversário. Ela foi sepultada na tarde desta segunda-feira (16), no Cemitério Municipal Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Muito querida pelos familiares, dona Doralice deixa uma lacuna. Mas, também, ficam as boas lembranças. Nas redes sociais, muitas homenagens prestadas.

Larissa Dias mostrou toda a ternura de uma neta. "Ah vò, porque nos deixou eu amo muito a senhora ! Obrigada por tudo", escreveu.

Andreia Marcia também lamentou. "Meus sentimentos a todos familiares e amigos, Deus conforte o coração de todos vocês", disse.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários