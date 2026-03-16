17 de março de 2026
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LUTO

Adeus, Selmo; aos 56 anos, deixa família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Adeus, Selmo; aos 56 anos, deixa família de luto no Vale
Adeus, Selmo; aos 56 anos, deixa família de luto no Vale

Selmo dos Santos Loesch morreu nesta segunda-feira (16), em Jacareí, aos 56 anos. Ele será cremado na tarde desta terça-feira (17), no Crematório Campo das Oliveiras.

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Selmo partiu cedo e, com isso, a dor da família é imensa. Nas redes sociais, muita gente desejou força para os parentes.

Patricia Carlos, por exemplo, lamentou muito. "Meus sentimentos a todos amigos e familiares !!!!! Muito triste essa notícia", escreveu.

Luciana Massuchini desejou força para a família. "Receba o abraço da família Massuchini e q o Espírito Santo de Deus conforte a todos", disse.

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