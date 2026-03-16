Selmo dos Santos Loesch morreu nesta segunda-feira (16), em Jacareí, aos 56 anos. Ele será cremado na tarde desta terça-feira (17), no Crematório Campo das Oliveiras.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Selmo partiu cedo e, com isso, a dor da família é imensa. Nas redes sociais, muita gente desejou força para os parentes.
Patricia Carlos, por exemplo, lamentou muito. "Meus sentimentos a todos amigos e familiares !!!!! Muito triste essa notícia", escreveu.
Luciana Massuchini desejou força para a família. "Receba o abraço da família Massuchini e q o Espírito Santo de Deus conforte a todos", disse.