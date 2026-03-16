Selmo dos Santos Loesch morreu nesta segunda-feira (16), em Jacareí, aos 56 anos. Ele será cremado na tarde desta terça-feira (17), no Crematório Campo das Oliveiras.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Selmo partiu cedo e, com isso, a dor da família é imensa. Nas redes sociais, muita gente desejou força para os parentes.