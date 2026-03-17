A morte de uma médica aposentada de 73 anos está cercada de violência e mistério e mobiliza investigações da Polícia Civil. A vítima foi assassinada a facadas e teve o corpo queimado dentro de uma mala. O principal suspeito do crime, apontado como namorado da mulher, também foi encontrado morto dias depois.

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O caso ocorreu em João Pessoa, capital da Paraíba. A vítima, a francesa Chantal Etiennette Dechaume, morava na cidade e vivia em um apartamento localizado na orla.