A morte de uma médica aposentada de 73 anos está cercada de violência e mistério e mobiliza investigações da Polícia Civil. A vítima foi assassinada a facadas e teve o corpo queimado dentro de uma mala. O principal suspeito do crime, apontado como namorado da mulher, também foi encontrado morto dias depois.
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O caso ocorreu em João Pessoa, capital da Paraíba. A vítima, a francesa Chantal Etiennette Dechaume, morava na cidade e vivia em um apartamento localizado na orla.
De acordo com as investigações, a médica foi vista pela última vez no dia 7 de março, quando câmeras de segurança registraram sua entrada no imóvel. O desaparecimento chamou atenção, mas o corpo só foi localizado na madrugada da quarta-feira (11).
A vítima foi encontrada carbonizada dentro de uma mala abandonada na periferia da cidade. A descoberta gerou grande repercussão e levou a Polícia Civil a iniciar buscas intensas pelos responsáveis.
Durante a investigação, os policiais identificaram como principal suspeito o namorado da médica, Altamiro Rocha dos Santos, natural de Canoas, no Rio Grande do Sul. Segundo a apuração, ele teria matado Chantal a facadas, colocado o corpo dentro de uma mala e levado o objeto até uma área afastada da cidade.
Ainda conforme a polícia, após abandonar o corpo, o homem teria pago cerca de R$ 40 a uma pessoa em situação de rua para incendiar a mala onde estava o cadáver.
No entanto, um dia depois da descoberta do corpo da médica, Altamiro também foi encontrado morto. Ele estava amarrado e degolado.
A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do crime e a morte do suspeito.