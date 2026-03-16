O Fundo Social concluiu mais uma etapa da campanha de arrecadação destinada a ajudar famílias afetadas pelas fortes chuvas. Na última semana, novas doações foram encaminhadas às regiões atingidas, reforçando o apoio às vítimas dos temporais.
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Entre os destinos das remessas está a Zona da Mata mineira, que recebeu parte dos donativos arrecadados durante a mobilização solidária. Ao todo, a campanha reuniu cerca de 27 toneladas de doações, entre alimentos não perecíveis, água, roupas e produtos de higiene.
Do volume total arrecadado, mais de 23 mil itens de higiene pessoal foram enviados para atender as necessidades básicas das famílias impactadas pelas chuvas. Parte das doações também foi destinada ao litoral norte de São Paulo.
Apesar do envio das remessas, a campanha de solidariedade continua. As contribuições agora estão sendo recebidas diretamente na sede do Fundo Social.
O ponto de arrecadação fica na Avenida Dois, nº 600, no Conjunto Empresarial Eldorado, na região sul da cidade, com acesso pela portaria 2.
Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas pelo telefone do Fundo Social: (12) 3911-8060.