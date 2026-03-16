O Fundo Social concluiu mais uma etapa da campanha de arrecadação destinada a ajudar famílias afetadas pelas fortes chuvas. Na última semana, novas doações foram encaminhadas às regiões atingidas, reforçando o apoio às vítimas dos temporais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Entre os destinos das remessas está a Zona da Mata mineira, que recebeu parte dos donativos arrecadados durante a mobilização solidária. Ao todo, a campanha reuniu cerca de 27 toneladas de doações, entre alimentos não perecíveis, água, roupas e produtos de higiene.