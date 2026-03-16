A Prefeitura de Caçapava anunciou que, a partir de 2026, o IPTU e outras taxas municipais passarão a ser emitidos exclusivamente em formato digital. Com a mudança, os tradicionais carnês impressos deixarão de ser enviados às residências, e os contribuintes deverão acessar os boletos diretamente pelo site oficial do município.

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Segundo a administração municipal, a medida faz parte de um processo de modernização dos serviços públicos. A expectativa é oferecer mais praticidade e rapidez no acesso às guias de pagamento, além de reduzir gastos com impressão e envio de correspondências.