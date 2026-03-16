A Prefeitura de Caçapava anunciou que, a partir de 2026, o IPTU e outras taxas municipais passarão a ser emitidos exclusivamente em formato digital. Com a mudança, os tradicionais carnês impressos deixarão de ser enviados às residências, e os contribuintes deverão acessar os boletos diretamente pelo site oficial do município.
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Segundo a administração municipal, a medida faz parte de um processo de modernização dos serviços públicos. A expectativa é oferecer mais praticidade e rapidez no acesso às guias de pagamento, além de reduzir gastos com impressão e envio de correspondências.
Além do IPTU, outras cobranças municipais também passam a ser disponibilizadas apenas de forma digital. Entre elas estão a taxa de ambulantes, a taxa de feirantes e o ISS (Imposto Sobre Serviços).
A prefeitura também destaca que o sistema digital tende a aumentar a segurança para os contribuintes, reduzindo o risco de fraudes envolvendo boletos falsos enviados pelos Correios.
Datas e formas de pagamento
Os boletos estarão disponíveis para emissão a partir do dia 23 de março, com vencimento previsto para 15 de abril.
O pagamento poderá ser feito em cota única ou parcelado em até nove vezes. Neste ano, não haverá desconto para quem optar pelo pagamento à vista.
Atendimento ao contribuinte
Contribuintes que tiverem dificuldades para acessar o boleto pela internet poderão buscar atendimento presencial em unidades públicas do município. O suporte será oferecido em escolas, unidades de saúde, secretarias municipais, CRAS e CREAS. O atendimento não será realizado no Paço Municipal.
Para consultar ou emitir a guia de pagamento, será necessário apresentar o carnê antigo do IPTU ou informar o número da inscrição do imóvel.
A prefeitura informou ainda que deverá divulgar em breve um guia com o passo a passo para orientar os moradores sobre como acessar e emitir o boleto do IPTU de forma online.