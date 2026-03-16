A Prefeitura de Jacareí prorrogou o prazo para pagamento da primeira parcela e da cota única do IPTU 2026. Com a mudança, os contribuintes poderão quitar o imposto até o dia 23 de abril, sem cobrança de multa ou juros. A medida foi adotada para garantir que todos recebam os carnês pelos Correios e tenham mais facilidade para realizar o pagamento.

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Segundo a administração municipal, a entrega dos carnês deve ocorrer nas próximas semanas, antes do novo vencimento informado.