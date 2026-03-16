A Prefeitura de Jacareí prorrogou o prazo para pagamento da primeira parcela e da cota única do IPTU 2026. Com a mudança, os contribuintes poderão quitar o imposto até o dia 23 de abril, sem cobrança de multa ou juros. A medida foi adotada para garantir que todos recebam os carnês pelos Correios e tenham mais facilidade para realizar o pagamento.
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Segundo a administração municipal, a entrega dos carnês deve ocorrer nas próximas semanas, antes do novo vencimento informado.
Neste ano, os boletos do IPTU e da Taxa de Lixo serão enviados no formato “Boleto Pix”, que inclui um QR Code para pagamento direto pelos aplicativos bancários. A opção facilita a quitação do tributo de forma digital.
Quem preferir pagar presencialmente nas agências bancárias também poderá emitir o boleto com código de barras. A guia pode ser gerada pelo WhatsApp da Prefeitura, pelo site oficial ou ainda em pontos de atendimento disponibilizados pelo município.
Pontos de atendimento para emissão do carnê
O atendimento para emissão dos boletos ocorre das 8h às 16h, nos seguintes locais:
SAAE – Rua Miguel Leite do Amparo, 121 – Jardim Pereira do Amparo
IPMJ – Rua Antônio Afonso, 513 – Centro
Fundação Pró-Lar – Rua José Bonifácio, 37 – Centro
Subprefeitura do Parque Meia-Lua – Rua Takeo Ota, 389
Subprefeitura Dom Pedro – Estrada Municipal, 375 – Igarapés
Subprefeitura do São Silvestre – Avenida São Gabriel, 283 – Jardim São Gabriel
Subprefeitura do Nilo Máximo – Rua Paulo Afonso de Siqueira, 44 – Jardim Paraíso
PAT – Rua Barão de Jacareí, 839 – Centro
Procon – Rua Capitão Joaquim Pinheiro do Prado, 222 – Centro
Sala do Empreendedor – Praça dos Três Poderes, 8, térreo – Centro
Espaço Conviva – Rua Bernardino de Campos, 318 – Centro
Para ser atendido, o contribuinte deve apresentar documento oficial com foto. A prefeitura destaca que a emissão do carnê é gratuita, sem cobrança de qualquer taxa.
Emissão do boleto pelo WhatsApp
Os contribuintes também podem gerar o boleto pelo celular. O procedimento é simples:
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Salvar o número (12) 3955-9000 na agenda do telefone;
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Enviar uma mensagem com “oi” pelo WhatsApp;
Confirmar os dados solicitados;
No menu, escolher a opção “IPTU e Taxa de Lixo 2026”.
Outra alternativa é emitir a guia diretamente pelo site oficial da Prefeitura de Jacareí. Para acessar o boleto, basta informar o CPF do contribuinte ou a inscrição imobiliária do imóvel.
A administração municipal orienta que, sempre que possível, os contribuintes utilizem os canais digitais, evitando filas e garantindo o pagamento dentro do prazo estabelecido.