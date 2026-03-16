O Japão tem se consolidado como um dos destinos mais atrativos para empresários brasileiros, que buscam no país asiático não apenas turismo, mas também oportunidades de negócios, inovação e aprendizado em gestão.
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Conhecido por aliar tecnologia avançada, organização urbana e tradições milenares, o país tem impulsionado o crescimento do chamado turismo corporativo internacional, modalidade que combina agendas profissionais com experiências culturais.
De acordo com a empresária Miriam Yamamoto, especialista em viagens internacionais e fundadora da NextB Business, o interesse pelo Japão vem crescendo de forma consistente. “Empresários querem entender como funciona a cultura de trabalho japonesa, a disciplina das empresas e também conhecer novas tecnologias”, afirma.
Segundo ela, as viagens são planejadas, em média, com seis meses de antecedência, permitindo a organização de agendas personalizadas que incluem reuniões, visitas técnicas e imersões culturais.
Além de cidades como Tóquio e Osaka, os roteiros têm incorporado destinos históricos, como Izumo, considerada uma das regiões mais importantes da formação cultural e espiritual do Japão. A cidade abriga o templo Izumo Taisha, um dos mais antigos do país, associado à divindade Okuninushi, ligada ao amor e ao casamento.
Os programas também incluem experiências culturais, como uso de kimono, práticas de shod? (caligrafia japonesa) e degustações de saquê, além de vivências gastronômicas com pratos típicos, como o Izumo Soba e a carne Wagyu.
“Muitos clientes se surpreendem com a riqueza cultural fora dos grandes centros. Essas experiências acabam sendo tão marcantes quanto as agendas de negócios”, destaca Miriam.
Para a especialista, o diferencial do Japão está na combinação entre tradição e modernidade. “É possível estar em uma cidade altamente tecnológica e, ao mesmo tempo, visitar um templo com mais de mil anos. Essa convivência entre passado e futuro impressiona muito os brasileiros”, conclui.