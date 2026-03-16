O Japão tem se consolidado como um dos destinos mais atrativos para empresários brasileiros, que buscam no país asiático não apenas turismo, mas também oportunidades de negócios, inovação e aprendizado em gestão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Conhecido por aliar tecnologia avançada, organização urbana e tradições milenares, o país tem impulsionado o crescimento do chamado turismo corporativo internacional, modalidade que combina agendas profissionais com experiências culturais.