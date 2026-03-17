Um detento condenado por torturar e matar a própria filha, de cinco anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (11) dentro de uma cela do sistema prisional. Segundo informações oficiais, ele foi localizado sem sinais vitais após agentes penitenciários serem acionados para verificar a situação.

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O caso ocorreu no Complexo Penitenciário Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Paranaíba, em Minas Gerais. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, policiais penais foram chamados por volta das 6h20 para checar o estado do preso Adrian Juliano Martins Herculano.