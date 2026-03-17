Um agente da GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi baleado após reagir a uma tentativa de assalto na noite de domingo (15). Durante a troca de tiros, dois suspeitos foram atingidos; um deles morreu e o outro acabou preso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada na região do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Segundo informações da corporação, o guarda foi abordado por dois homens armados que anunciaram o roubo e efetuaram disparos contra ele.