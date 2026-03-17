Um agente da GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi baleado após reagir a uma tentativa de assalto na noite de domingo (15). Durante a troca de tiros, dois suspeitos foram atingidos; um deles morreu e o outro acabou preso.
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A ocorrência foi registrada na região do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Segundo informações da corporação, o guarda foi abordado por dois homens armados que anunciaram o roubo e efetuaram disparos contra ele.
O agente foi atingido na perna e reagiu ao ataque, disparando contra os suspeitos. Na ação, os dois assaltantes foram baleados.
Um dos criminosos morreu ainda no local. O segundo foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal do M’Boi Mirim, onde recebeu atendimento médico.
O guarda ferido também foi levado para o Hospital do Campo Limpo. De acordo com a GCM, ele não corre risco de morte.
Após receber atendimento, o suspeito que sobreviveu foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional. O caso deve ser investigado pelas autoridades policiais.