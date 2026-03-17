A morte do casal de médicos Lucas Abrunhosa e Glenda Abrunhosa causou comoção entre colegas de profissão, pacientes e moradores que acompanharam o trabalho dos dois na área da saúde. Eles morreram após um afogamento ocorrido durante uma viagem ao litoral brasileiro.

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O caso aconteceu em uma praia de Fernando de Noronha, em Pernambuco. De acordo com as informações divulgadas, o médico Lucas Abrunhosa morreu ainda no dia do incidente. Já a médica Glenda Abrunhosa chegou a ser socorrida e foi encaminhada para atendimento médico, onde permaneceu internada, mas não resistiu e morreu no início desta semana.