A morte do casal de médicos Lucas Abrunhosa e Glenda Abrunhosa causou comoção entre colegas de profissão, pacientes e moradores que acompanharam o trabalho dos dois na área da saúde. Eles morreram após um afogamento ocorrido durante uma viagem ao litoral brasileiro.
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O caso aconteceu em uma praia de Fernando de Noronha, em Pernambuco. De acordo com as informações divulgadas, o médico Lucas Abrunhosa morreu ainda no dia do incidente. Já a médica Glenda Abrunhosa chegou a ser socorrida e foi encaminhada para atendimento médico, onde permaneceu internada, mas não resistiu e morreu no início desta semana.
A notícia gerou forte repercussão entre pacientes e profissionais da saúde que conviveram com o casal. Os dois atuavam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jandira, onde eram conhecidos pelo atendimento humanizado e pela dedicação à profissão.
Colegas de trabalho destacaram que Lucas e Glenda eram profissionais comprometidos com o cuidado ao próximo e com a medicina. Ao longo da carreira, atenderam inúmeros pacientes, oferecendo suporte, orientação e tratamento em momentos de grande vulnerabilidade.
Nas redes sociais, mensagens de despedida ressaltam o legado deixado pelos médicos, lembrados pela empatia, pelo carinho com os pacientes e pela dedicação à vida humana.
A morte do casal também motivou manifestações de solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho. Para muitos moradores e pacientes atendidos por eles, fica a lembrança de profissionais que escolheram a medicina como missão de vida.