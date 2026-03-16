Um adolescente de 16 anos morreu após ser esfaqueado durante uma discussão envolvendo o pai de uma menina de 12 anos. O ataque ocorreu depois que o homem encontrou a filha acompanhada do jovem e reagiu com agressividade. O caso é investigado pela polícia.
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A ocorrência foi registrada em uma residência onde vive a ex-companheira do suspeito. Segundo informações iniciais, o homem teria ido até o local e, ao perceber que a filha estava na companhia do adolescente, ficou revoltado.
Durante a discussão, o pai partiu para cima do jovem identificado como Alexsandro. Em meio à confusão, ele teria utilizado uma faca para atacar o adolescente.
Alexsandro foi atingido pelos golpes e não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias exatas do crime e a motivação estão sendo apuradas pelas autoridades.
A polícia deve ouvir testemunhas e familiares para esclarecer o que aconteceu e definir a responsabilização do suspeito no caso.