17 de março de 2026
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CRIME

Pegou a filha de 12 com menino de 16 e matou o adolescente

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Pegou a filha de 12 com menino de 16 e matou o adolescente
Pegou a filha de 12 com menino de 16 e matou o adolescente

Um adolescente de 16 anos morreu após ser esfaqueado durante uma discussão envolvendo o pai de uma menina de 12 anos. O ataque ocorreu depois que o homem encontrou a filha acompanhada do jovem e reagiu com agressividade. O caso é investigado pela polícia.

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A ocorrência foi registrada em uma residência onde vive a ex-companheira do suspeito. Segundo informações iniciais, o homem teria ido até o local e, ao perceber que a filha estava na companhia do adolescente, ficou revoltado.

Durante a discussão, o pai partiu para cima do jovem identificado como Alexsandro. Em meio à confusão, ele teria utilizado uma faca para atacar o adolescente.

Alexsandro foi atingido pelos golpes e não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias exatas do crime e a motivação estão sendo apuradas pelas autoridades.

A polícia deve ouvir testemunhas e familiares para esclarecer o que aconteceu e definir a responsabilização do suspeito no caso.