Uma adolescente de 15 anos foi morta com um golpe de faca no pescoço na madrugada de sábado (14). O crime ocorreu durante uma confusão envolvendo um casal, e a Polícia Civil investiga quem foi o responsável pelo ataque.

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A vítima, identificada como Ana Clara Alvarenga, estava em uma residência no bairro Sítio São Francisco, em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, ela estava acompanhada de Lucas Renan Melo da Silva, de 26 anos, com quem teria se conhecido recentemente pelas redes sociais.