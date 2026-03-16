17 de março de 2026
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HOMICÍDIO

Ana Clara, 15 anos, morre esfaqueada por ciúmes

Por Da Redação | Guarulhos
| Tempo de leitura: 2 min
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Redes sociais
Ana Clara, 15 anos, morre esfaqueada por ciúmes
Ana Clara, 15 anos, morre esfaqueada por ciúmes

Uma adolescente de 15 anos foi morta com um golpe de faca no pescoço na madrugada de sábado (14). O crime ocorreu durante uma confusão envolvendo um casal, e a Polícia Civil investiga quem foi o responsável pelo ataque.

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A vítima, identificada como Ana Clara Alvarenga, estava em uma residência no bairro Sítio São Francisco, em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, ela estava acompanhada de Lucas Renan Melo da Silva, de 26 anos, com quem teria se conhecido recentemente pelas redes sociais.

Em depoimento à polícia, o homem relatou que a ex-companheira dele, Kathleen da Silva Moura, passou a madrugada fazendo diversas ligações telefônicas insistentes. Por volta das 6h40, a mulher teria ido até a casa e, ao perceber que Lucas estava com outra pessoa, entrou no imóvel.

Ainda segundo o relato, motivada por ciúmes, Kathleen teria atingido Lucas com um golpe de faca de raspão no lado esquerdo do quadril. Em seguida, teria avançado contra a adolescente e desferido uma facada no pescoço da jovem.

Conforme o registro policial, Ana Clara morreu no local antes da chegada do socorro. Lucas foi atendido e encaminhado para atendimento médico.

O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado pelo 4º Distrito Policial de Guarulhos. Até o momento, ninguém foi preso.

Kathleen da Silva Moura aparece como suspeita nas investigações, enquanto Lucas é tratado como parte envolvida na ocorrência.

Em nota enviada à imprensa, a defesa de Kathleen afirmou que não há mandado de prisão contra a mulher e que ela está colaborando com o andamento das investigações.

O velório de Ana Clara Alvarenga ocorreu nesta quarta-feira (16), no Cemitério Saudade, em São Miguel Paulista, na zona leste da capital paulista.

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