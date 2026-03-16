Uma adolescente de 15 anos foi morta com um golpe de faca no pescoço na madrugada de sábado (14). O crime ocorreu durante uma confusão envolvendo um casal, e a Polícia Civil investiga quem foi o responsável pelo ataque.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A vítima, identificada como Ana Clara Alvarenga, estava em uma residência no bairro Sítio São Francisco, em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, ela estava acompanhada de Lucas Renan Melo da Silva, de 26 anos, com quem teria se conhecido recentemente pelas redes sociais.
Em depoimento à polícia, o homem relatou que a ex-companheira dele, Kathleen da Silva Moura, passou a madrugada fazendo diversas ligações telefônicas insistentes. Por volta das 6h40, a mulher teria ido até a casa e, ao perceber que Lucas estava com outra pessoa, entrou no imóvel.
Ainda segundo o relato, motivada por ciúmes, Kathleen teria atingido Lucas com um golpe de faca de raspão no lado esquerdo do quadril. Em seguida, teria avançado contra a adolescente e desferido uma facada no pescoço da jovem.
Conforme o registro policial, Ana Clara morreu no local antes da chegada do socorro. Lucas foi atendido e encaminhado para atendimento médico.
O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado pelo 4º Distrito Policial de Guarulhos. Até o momento, ninguém foi preso.
Kathleen da Silva Moura aparece como suspeita nas investigações, enquanto Lucas é tratado como parte envolvida na ocorrência.
Em nota enviada à imprensa, a defesa de Kathleen afirmou que não há mandado de prisão contra a mulher e que ela está colaborando com o andamento das investigações.
O velório de Ana Clara Alvarenga ocorreu nesta quarta-feira (16), no Cemitério Saudade, em São Miguel Paulista, na zona leste da capital paulista.