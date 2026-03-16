A Ponte Estaiada está totalmente interditada, de forma temporária, para serviços de manutenção e inspeção em São José dos Campos.

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Segundo a Prefeitura, a intervenção faz parte do planejamento previsto desde a construção da estrutura e deve durar cerca de 10 dias. Durante esse período, motoristas precisarão utilizar rotas alternativas nas avenidas próximas.