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TRÂNSITO

Ponte Estaiada interditada: confira as rotas alternativas em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMSJC
Ponte Estaiada interditada: confira as rotas alternativas em SJC
Ponte Estaiada interditada: confira as rotas alternativas em SJC

A Ponte Estaiada está totalmente interditada, de forma temporária, para serviços de manutenção e inspeção em São José dos Campos.

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Segundo a Prefeitura, a intervenção faz parte do planejamento previsto desde a construção da estrutura e deve durar cerca de 10 dias. Durante esse período, motoristas precisarão utilizar rotas alternativas nas avenidas próximas.

Para facilitar a circulação e evitar congestionamentos, agentes de mobilidade estarão no local orientando o trânsito, além da instalação de faixas informativas e painéis eletrônicos na região.

Rotas alternativas para motoristas

Durante a interdição das duas alças do Arco da Inovação, motoristas devem seguir caminhos alternativos próximos à ponte.

Quem desce a Avenida São João (sentido Centro → Região Sul)

Motoristas que trafegam pela Avenida São João devem:

utilizar a faixa da direita

  • acessar a rotatória localizada abaixo da ponte

  • entrar na Avenida Jorge Zarur

  • seguir normalmente em direção à região sul

    • Quem vem da região sul pela Avenida Jorge Zarur

    Condutores que trafegam pela Avenida Jorge Zarur com destino ao Jardim Aquárius devem:

    • permanecer na faixa da direita

  • utilizar a rotatória localizada sob o arco

  • acessar novamente a Avenida São João

  • seguir no sentido da Avenida Cassiano Ricardo

    • Orientação para evitar trânsito

    Durante o período de obras, a recomendação das autoridades de trânsito é:

    • sair com mais antecedência

    • respeitar a sinalização provisória

  • seguir as orientações dos agentes de mobilidade

  • redobrar atenção nas rotatórias próximas

    • Painéis eletrônicos e placas informativas já começaram a ser instalados para orientar os motoristas que circulam pela região.

    Leia também: 'Quando o Arco para, a cidade sente', diz prefeito em artigo publicado em OVALE

    Leia também: Ponte estaiada de SJC está interditada; VEJA ROTAS

    Por que a ponte será interditada

    A manutenção será realizada em duas etapas principais:

    1 Manutenção estrutural

    • Conservação das estruturas de concreto da ponte

    • Serviço executado pela construtora Queiroz Galvão, responsável pela obra

    • O trabalho será realizado dentro do período de garantia, sem custos para o município

    2 Inspeção técnica

    • Avaliação especializada dos cabos de sustentação

    • Verificação dos dois viadutos que formam o complexo

    Além disso, equipes da prefeitura também farão:

    • limpeza do sistema de drenagem

    • inspeção geral da estrutura

    Devido à altura da ponte, os serviços serão feitos com técnicas de rapel, já que não é possível instalar andaimes ou plataformas em toda a extensão.

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