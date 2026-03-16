A Ponte Estaiada está totalmente interditada, de forma temporária, para serviços de manutenção e inspeção em São José dos Campos.
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Segundo a Prefeitura, a intervenção faz parte do planejamento previsto desde a construção da estrutura e deve durar cerca de 10 dias. Durante esse período, motoristas precisarão utilizar rotas alternativas nas avenidas próximas.
Para facilitar a circulação e evitar congestionamentos, agentes de mobilidade estarão no local orientando o trânsito, além da instalação de faixas informativas e painéis eletrônicos na região.
Rotas alternativas para motoristas
Durante a interdição das duas alças do Arco da Inovação, motoristas devem seguir caminhos alternativos próximos à ponte.
Quem desce a Avenida São João (sentido Centro → Região Sul)
Motoristas que trafegam pela Avenida São João devem:
utilizar a faixa da direita
acessar a rotatória localizada abaixo da ponte
entrar na Avenida Jorge Zarur
seguir normalmente em direção à região sul
Quem vem da região sul pela Avenida Jorge Zarur
Condutores que trafegam pela Avenida Jorge Zarur com destino ao Jardim Aquárius devem:
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permanecer na faixa da direita
utilizar a rotatória localizada sob o arco
acessar novamente a Avenida São João
seguir no sentido da Avenida Cassiano Ricardo
Orientação para evitar trânsito
Durante o período de obras, a recomendação das autoridades de trânsito é:
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sair com mais antecedência
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respeitar a sinalização provisória
seguir as orientações dos agentes de mobilidade
redobrar atenção nas rotatórias próximas
Painéis eletrônicos e placas informativas já começaram a ser instalados para orientar os motoristas que circulam pela região.
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Por que a ponte será interditada
A manutenção será realizada em duas etapas principais:
1 Manutenção estrutural
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Conservação das estruturas de concreto da ponte
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Serviço executado pela construtora Queiroz Galvão, responsável pela obra
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O trabalho será realizado dentro do período de garantia, sem custos para o município
2 Inspeção técnica
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Avaliação especializada dos cabos de sustentação
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Verificação dos dois viadutos que formam o complexo
Além disso, equipes da prefeitura também farão:
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limpeza do sistema de drenagem
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inspeção geral da estrutura
Devido à altura da ponte, os serviços serão feitos com técnicas de rapel, já que não é possível instalar andaimes ou plataformas em toda a extensão.