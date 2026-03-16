Nos últimos anos, a ideia de que o núcleo interno da Terra parou de girar voltou a ganhar destaque na internet e nas redes sociais. O tema surgiu a partir de um estudo científico conduzido por pesquisadores da Universidade de Pequim, que analisaram dados sísmicos acumulados ao longo de décadas para entender melhor o comportamento do interior do planeta.

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A pesquisa sugere que o núcleo interno da Terra pode ter desacelerado e temporariamente ficado mais sincronizado com a rotação do planeta, podendo até iniciar uma mudança gradual de direção. No entanto, cientistas destacam que isso não significa que o núcleo realmente “parou completamente” nem que exista qualquer risco imediato para a humanidade.