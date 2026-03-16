O nome do sacerdote e cantor Fábio de Melo ganhou grande repercussão nas redes sociais após uma reportagem publicada pela Revista Piauí revelar detalhes sobre os valores cobrados pelo religioso para participar de eventos. Segundo a publicação, o padre poderia cobrar cerca de R$ 300 mil para celebrar casamentos de alto padrão, além de valores semelhantes para apresentações musicais em eventos promovidos por prefeituras em diferentes cidades do país.

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A polêmica teve início após a revista divulgar os bastidores de um casamento de luxo realizado em São Paulo no último sábado (14). Na ocasião, o padre foi responsável por conduzir a cerimônia que uniu a influenciadora Esther Marques e o empresário Adolpho Mello. Durante a celebração, ele também interpretou a música “Como é Grande o Meu Amor Por Você”, sucesso do cantor Roberto Carlos, encerrando o evento.