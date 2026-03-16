O nome do sacerdote e cantor Fábio de Melo ganhou grande repercussão nas redes sociais após uma reportagem publicada pela Revista Piauí revelar detalhes sobre os valores cobrados pelo religioso para participar de eventos. Segundo a publicação, o padre poderia cobrar cerca de R$ 300 mil para celebrar casamentos de alto padrão, além de valores semelhantes para apresentações musicais em eventos promovidos por prefeituras em diferentes cidades do país.
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A polêmica teve início após a revista divulgar os bastidores de um casamento de luxo realizado em São Paulo no último sábado (14). Na ocasião, o padre foi responsável por conduzir a cerimônia que uniu a influenciadora Esther Marques e o empresário Adolpho Mello. Durante a celebração, ele também interpretou a música “Como é Grande o Meu Amor Por Você”, sucesso do cantor Roberto Carlos, encerrando o evento.
De acordo com a reportagem, o religioso costuma celebrar poucos matrimônios e, em geral, em cerimônias de grande porte. A publicação também recordou que, no ano anterior, ele presidiu o casamento da apresentadora Sabrina Sato com o ator Nicolas Prattes, realizado no interior de São Paulo.
Valores de apresentações
Ainda segundo a Revista Piauí, o valor citado para a celebração do casamento — cerca de R$ 300 mil — seria equivalente ao cachê cobrado pelo padre para apresentações musicais pelo país. A reportagem menciona participações em festas e eventos municipais, como as celebrações de Corpus Christi em Capanema, no Pará, além de apresentações em municípios da Bahia e do Nordeste.
Entre os eventos citados estão festividades de São João nas cidades de Quijingue e Nordestina, na Bahia, além de shows em Nova Cruz, no Rio Grande do Norte, e Tauá, no Ceará. Ainda de acordo com a publicação, o religioso também participou de um evento de Carnaval em Sobral, no Ceará.
O padre nega ter cobrado o valor mencionado para celebrar o casamento divulgado pela revista.
Indireta nas redes sociais
Após a repercussão do caso, Fábio de Melo não publicou um posicionamento direto sobre a reportagem. No entanto, na manhã desta segunda-feira (16), fez uma postagem em seu perfil no Instagram com uma mensagem que foi interpretada por seguidores como uma resposta indireta à polêmica.
Na publicação, o religioso escreveu: “Não se engane, a sua felicidade ofende até as pessoas que se dizem amigas. Guarde-se mais, mostre-se menos. Nesses tempos de tanto exibicionismo virtual, viver em silêncio é a regra mais sensata a se observar.”
A postagem rapidamente repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões entre internautas e reacendendo o debate sobre a participação de líderes religiosos em eventos privados e apresentações remuneradas. Até o momento, o padre não divulgou uma nota oficial comentando diretamente os valores citados na reportagem.
Com informações do Metrópoles