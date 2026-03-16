Uma árvore de grande porte caiu na tarde desta segunda-feira (16) e provocou a interdição parcial de um trecho da avenida Doutor João Baptista Soares de Queiroz Júnior, no bairro Jardim das Indústrias, em São José dos Campos.

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Imagens registradas por moradores mostram a árvore caída ocupando parte da via, com galhos espalhados pela pista e pela calçada. Equipes de manutenção foram acionadas e trabalharam no local para realizar o corte dos galhos e a remoção do tronco, liberando gradualmente o tráfego.