17 de março de 2026
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ÁRVORE

Árvore cai e interdita trecho de avenida no Jardim das Indústrias

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Árvore caiu em São José dos Campos
Árvore caiu em São José dos Campos

Uma árvore de grande porte caiu na tarde desta segunda-feira (16) e provocou a interdição parcial de um trecho da avenida Doutor João Baptista Soares de Queiroz Júnior, no bairro Jardim das Indústrias, em São José dos Campos.

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Imagens registradas por moradores mostram a árvore caída ocupando parte da via, com galhos espalhados pela pista e pela calçada. Equipes de manutenção foram acionadas e trabalharam no local para realizar o corte dos galhos e a remoção do tronco, liberando gradualmente o tráfego.

Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito no trecho ficou parcialmente comprometido, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pela região.

Até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre danos a veículos ou imóveis próximos.

As causas da queda da árvore ainda não foram informadas.

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