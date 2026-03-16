A interdição da ponte estaiada Arco da Inovação, um dos principais cartões-postais de São José dos Campos, provocou reflexos no trânsito durante toda esta segunda-feira (16). No começo da noite, por volta das 18h30, a região registrava quilômetros de congestionamento e tráfego extremamente lento em diversas vias importantes da cidade.

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A ponte foi totalmente interditada às 6h da manhã para serviços de manutenção e inspeção estrutural, com previsão de duração de até dez dias. Desde as primeiras horas do dia, motoristas já enfrentavam retenções, mas o cenário se agravou novamente no horário de pico da tarde, durante o retorno para casa.