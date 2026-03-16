A interdição da ponte estaiada Arco da Inovação, um dos principais cartões-postais de São José dos Campos, provocou reflexos no trânsito durante toda esta segunda-feira (16). No começo da noite, por volta das 18h30, a região registrava quilômetros de congestionamento e tráfego extremamente lento em diversas vias importantes da cidade.
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A ponte foi totalmente interditada às 6h da manhã para serviços de manutenção e inspeção estrutural, com previsão de duração de até dez dias. Desde as primeiras horas do dia, motoristas já enfrentavam retenções, mas o cenário se agravou novamente no horário de pico da tarde, durante o retorno para casa.
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No início da noite, o trânsito ficou praticamente parado em trechos da avenida Jorge Zarur, uma das principais vias de ligação da cidade. O congestionamento também atingiu a avenida São João e outras avenidas que cruzam a região, além de acessos importantes que ligam a área central e a zona oeste de São José dos Campos.
Motoristas que passavam pela região relataram grande dificuldade no deslocamento e longos períodos de espera no trânsito. Muitos condutores encontraram a região da ponte estaiada completamente travada no momento de voltar para casa.
Interdição
Com o fechamento das alças de acesso à ponte, todo o fluxo de veículos passou a ser desviado para a passagem por baixo da estrutura, o que aumentou significativamente o volume de carros no entorno e provocou o efeito cascata nas avenidas próximas.
De acordo com a Prefeitura de São José dos Campos, a intervenção faz parte de uma revisão estrutural prevista no projeto da ponte, inaugurada em abril de 2020, e tem como objetivo garantir a segurança e a conservação da estrutura.
Manutenção
Na primeira etapa da manutenção, equipes realizam serviços de conservação do concreto, limpeza e verificação do sistema de drenagem. Segundo a administração municipal, essa fase não gera custos ao município, pois está coberta pela garantia da obra executada pela construtora responsável.
Na sequência, uma empresa especializada será responsável pela inspeção técnica dos cabos de sustentação da ponte. O trabalho será realizado com técnicas de acesso por rapel, devido à altura da estrutura, que chega a cerca de 100 metros. Engenheiros e profissionais certificados em atividades em altura participarão da operação.
Orientação
Durante o período de obras, agentes de trânsito seguem orientando motoristas no local. A recomendação é que os condutores busquem rotas alternativas e planejem os deslocamentos, já que a interdição deve continuar provocando impactos no trânsito da cidade nos próximos dias.