Unitau
Apenas três chapas se inscreveram para a eleição da Reitoria da Unitau (Universidade de Taubaté).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Chapa 1
A chapa 1 é formada por Letícia Maria Pinto da Costa (candidata a reitora) e Alexandre de Paiva Luciano (candidato a vice-reitor).
Chapa 2
A chapa 2 é formada por Ana Paula Lima Guidi Damasceno (reitora) e Amanda Romão de Paiva (vice-reitora).
Chapa 3
A chapa 3 é formada por Marcos Roberto Furlan (reitor) e Ivair Alves dos Santos (vice-reitor).
Lista
Caberá à Comissão Especial Eleitoral a formação da lista tríplice. Dessa lista, a chapa vencedora será definida pelo prefeito Sérgio Victor (Novo).