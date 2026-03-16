17 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
UNIVERSIDADE

Eleição para a Reitoria da Unitau será disputada por 3 chapas

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Leonardo Oliveira/Unitau
As três chapas inscritas devem formar a lista tríplice, da qual o prefeito Sérgio Victor escolherá os novos reitor e vice-reitor da autarquia
As três chapas inscritas devem formar a lista tríplice, da qual o prefeito Sérgio Victor escolherá os novos reitor e vice-reitor da autarquia

Apenas três chapas se inscreveram para a eleição da Reitoria da Unitau (Universidade de Taubaté).

Chapa 1
A chapa 1 é formada por Letícia Maria Pinto da Costa (candidata a reitora) e Alexandre de Paiva Luciano (candidato a vice-reitor).

Chapa 2
A chapa 2 é formada por Ana Paula Lima Guidi Damasceno (reitora) e Amanda Romão de Paiva (vice-reitora).

Chapa 3
A chapa 3 é formada por Marcos Roberto Furlan (reitor) e Ivair Alves dos Santos (vice-reitor).

Caberá à Comissão Especial Eleitoral a formação da lista tríplice. Dessa lista, a chapa vencedora será definida pelo prefeito Sérgio Victor (Novo).

