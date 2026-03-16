Padroeiro

A Prefeitura de São José dos Campos não terá expediente administrativo na quinta-feira (19) e na sexta-feira (20), devido ao dia de São José (19 de março), que é o padroeiro da cidade.

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Feriado

O Paço Municipal, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve e USFs (Unidades de Saúde da Família), assim como os outros órgãos municipais, estarão fechados e reabrirão apenas na outra segunda-feira (23).