17 de março de 2026
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FERIADO PROLONGADO

Padroeiro: Prefeitura de SJC não terá expediente quinta e sexta

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Feriado do dia de São José cai na quinta-feira e será emendado; expediente será retomado na segunda-feira seguinte
Feriado do dia de São José cai na quinta-feira e será emendado; expediente será retomado na segunda-feira seguinte

Padroeiro
A Prefeitura de São José dos Campos não terá expediente administrativo na quinta-feira (19) e na sexta-feira (20), devido ao dia de São José (19 de março), que é o padroeiro da cidade.

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Feriado
O Paço Municipal, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve e USFs (Unidades de Saúde da Família), assim como os outros órgãos municipais, estarão fechados e reabrirão apenas na outra segunda-feira (23).

Plantão
Em esquema de plantão, estarão em funcionamento setores de saúde - com hospitais e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) -, mobilidade urbana e segurança. A coleta de lixo (comum e seletiva) e as feiras livres não sofrerão alterações durante o feriado.

Horário especial
Os PEVs (Postos de Entrega Voluntária), o Mercado Municipal e a Central 156 terão horário alterado.

PEVs

  • Quinta-feira (19): das 8h às 12h
  • Sexta-feira (20): das 8h às 17h

Mercado Municipal

  • Quinta-feira (19): das 7h às 12h
  • Sexta-feira (20): das 7h às 17h

Central 156

  • Quinta-feira: das 8h às 20h
  • Sexta-feira: das 6h às 22h

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