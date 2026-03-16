Padroeiro
A Prefeitura de São José dos Campos não terá expediente administrativo na quinta-feira (19) e na sexta-feira (20), devido ao dia de São José (19 de março), que é o padroeiro da cidade.
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Feriado
O Paço Municipal, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve e USFs (Unidades de Saúde da Família), assim como os outros órgãos municipais, estarão fechados e reabrirão apenas na outra segunda-feira (23).
Plantão
Em esquema de plantão, estarão em funcionamento setores de saúde - com hospitais e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) -, mobilidade urbana e segurança. A coleta de lixo (comum e seletiva) e as feiras livres não sofrerão alterações durante o feriado.
Horário especial
Os PEVs (Postos de Entrega Voluntária), o Mercado Municipal e a Central 156 terão horário alterado.
PEVs
- Quinta-feira (19): das 8h às 12h
- Sexta-feira (20): das 8h às 17h
Mercado Municipal
- Quinta-feira (19): das 7h às 12h
- Sexta-feira (20): das 7h às 17h
Central 156
- Quinta-feira: das 8h às 20h
- Sexta-feira: das 6h às 22h