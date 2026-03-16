Um projeto apresentado nessa segunda-feira (16) pela Mesa Diretora da Câmara de Taubaté prevê reajustar em 5% os salários dos servidores do Legislativo. A medida, que ainda depende de aprovação dos vereadores, seria válida a partir de 1º de maio.

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O índice proposto está acima da inflação oficial de 2025, que ficou em 4,26%, segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). No projeto, a Mesa Diretora alega que o percentual "busca recompor o poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores públicos municipais, considerando como ponto de partida os principais números da inflação, os quais apresentaram variação anual próxima de 4% a 4,5% em 2025".