A Polícia Civil investiga a morte de um barbeiro de 34 anos que foi baleado na Estrada do Corcovado, no bairro Corcovado, em Ubatuba, na noite do último sábado (14).
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Ele foi identificado como Jefferson Moreira de Souza. Segundo informações da polícia, ele havia saído do sistema prisional em 2021, após cumprir pena por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Segundo informações, Jefferson mantinha uma barbearia no bairro Sertão da Quina, em Ubatuba, e costumava fazer o trajeto entre o estabelecimento e sua residência, no bairro Folha Seca.
Equipes da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atender a ocorrência.
Jefferson foi encontrado caído ao solo com ferimentos provocados por arma de fogo. A equipe de resgate realizou manobras na vítima, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A área foi preservada por policiais militares até a chegada da perícia técnico-científica, que realizou levantamento técnico e registro fotográfico.
Foram identificados indícios de aproximadamente oito disparos de arma de fogo. Também havia marcas compatíveis com impactos de projéteis na lataria de um veículo estacionado nas proximidades.
Objetos encontrados próximos à vítima, como telefone celular, carteira com documentos de identificação e chave, foram apreendidos para análise.
Um motoboy que estava nas proximidades relatou ter visto dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita na região, pouco antes do crime.