A Polícia Civil investiga a morte de um barbeiro de 34 anos que foi baleado na Estrada do Corcovado, no bairro Corcovado, em Ubatuba, na noite do último sábado (14).

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Ele foi identificado como Jefferson Moreira de Souza. Segundo informações da polícia, ele havia saído do sistema prisional em 2021, após cumprir pena por tráfico de drogas e associação para o tráfico.