Com seus 95 anos, o piloto e engenheiro Ozires Silva, fundador da Embraer, indústria aeronáutica brasileira reconhecida mundialmente, recebeu em Turim, na Itália, uma das mais altas honrarias italianas: a “Medalha Giuseppe Gabrielli”.

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A medalha foi concedida pela AIDAA (Associação Italiana de Aeronáutica e Astronáutica). A honraria foi entregue durante a Conferência AIDAA 2025, realizada em dezembro passado.