Com seus 95 anos, o piloto e engenheiro Ozires Silva, fundador da Embraer, indústria aeronáutica brasileira reconhecida mundialmente, recebeu em Turim, na Itália, uma das mais altas honrarias italianas: a “Medalha Giuseppe Gabrielli”.
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A medalha foi concedida pela AIDAA (Associação Italiana de Aeronáutica e Astronáutica). A honraria foi entregue durante a Conferência AIDAA 2025, realizada em dezembro passado.
Luís Carlos Affonso, vice-presidente de tecnologia da Embraer, atendeu a um pedido da família de Ozires para receber a medalha, uma vez que Ozires e a própria filha Ana Maria Bueno Silva Pinheiro não poderiam se deslocar até a Itália.
A associação Invoz (Integrando Vozes para o Futuro), fundada por Ozires, fez a ponte entre os contatos para que Luís Carlos Affonso recebesse a medalha, já que estaria na Conferência AIDAA.
“Agradeço à Associação Italiana de Aeronáutica e Astronáutica por reconhecer um homem tão extraordinário como Ozires Silva. Obrigado ao presidente da AIDAA, Professor Erasmo Carrera, e sua equipe por este prêmio altamente prestigioso. No evento também tive a oportunidade de falar na plenária com a apresentação: Herança e Horizonte Embraer – Ajudando a moldar o futuro do Voo. Estes são momentos que vamos valorizar para sempre”, comentou Affonso.
Vida de excelência
A Medalha Giuseppe Gabrielli é concedida anualmente às pessoas de relevância para o setor da aviação e para o desenvolvimento da sociedade. Ozires foi apontado devido a uma vida de excelência em inovação aeronáutica e contribuição científica.
O nome dele foi indicado pelo presidente da Associação Italiana de Aeronáutica e Astronáutica, Erasmo Carrera, em reconhecimento às suas conquistas excepcionais e à histórica colaboração entre os dois países. A nomeação contou com forte apoio do ITA e da Embraer. A honraria foi concedida diante de mais de 700 especialistas internacionais presentes na conferência.
Em solo brasileiro, Ana Maria Bueno Silva Pinheiro recebeu a medalha em nome de seu pai, e revelou a emoção de mais esta homenagem. Com o sentimento de orgulho, respeito e gratidão, Ana e familiares, assim como Ozires, valorizam as homenagens feitas em vida, mostrando que o legado de um dos fundadores da Embraer já foi eternizado na história da aeronáutica brasileira e mundial.
“A família, bem como o próprio Ozires Silva, ficaram muito honrados com esta homenagem e pelo recebimento da medalha propriamente dita. Para a história da aviação brasileira é mais uma confirmação do legado e do sucesso da Embraer na aviação mundial”, disse Ana Maria.