Um adolescente de 16 anos precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, por volta das 11h30 desta segunda-feira (16), após sofrer escoriações no joelho esquerdo enquanto transitava pela trilha entre as praias do Tenório e Vermelha do Centro, em Ubatuba.

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No local, os bombeiros realizaram o atendimento pré-hospitalar da vítima, que se encontrava consciente e estável. Devido ao acesso restrito da trilha, foi necessário o emprego de uma moto aquática, com o apoio do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), para a retirada segura do jovem até um ponto com melhores condições de acesso.