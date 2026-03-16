A Receita Federal espera receber 692.839 declarações do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física de contribuintes do Vale do Paraíba, referentes ao exercício de 2026, ano-calendário 2025.

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O prazo para a entrega da declaração começa na próxima segunda-feira (23) e vai até 29 de maio. O programa para fazer a declaração estará disponível a partir de sexta-feira (20).