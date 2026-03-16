Um jovem de 21 anos foi morto com um tiro na testa ao tentar apartar uma briga na tarde de domingo (15), em uma praça do bairro Parque Meia Lua, em Jacareí. O caso chocou moradores da região e mobiliza investigação da Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima foi identificada como Davi Gabriel dos Santos Silva, de 21 anos. Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu às 17h58, na Praça Parque Meia Lua, na rua Antônio Martins García.