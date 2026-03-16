Um jovem de 21 anos foi morto com um tiro na testa ao tentar apartar uma briga na tarde de domingo (15), em uma praça do bairro Parque Meia Lua, em Jacareí. O caso chocou moradores da região e mobiliza investigação da Polícia Civil.
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A vítima foi identificada como Davi Gabriel dos Santos Silva, de 21 anos. Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu às 17h58, na Praça Parque Meia Lua, na rua Antônio Martins García.
De acordo com o registro policial, Davi estava em uma adega com um amigo quando começou uma discussão envolvendo esse amigo e um terceiro homem, ainda não identificado.
Jovem tentou separar briga
Segundo relato do irmão da vítima à Polícia Civil, com base em informações repassadas por familiares e testemunhas, os envolvidos foram para a frente da praça do bairro, onde a discussão continuou.
Nesse momento, Davi teria tentado intervir para apartar a briga. Foi então que o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo que atingiu o jovem na cabeça. O tiro acertou a região da testa. O rapaz não resistiu aos ferimentos.
Família diz que jovem não tinha inimigos
O irmão de Davi informou à polícia que não presenciou o crime. Ele contou que estava participando de um culto religioso e foi avisado do ocorrido.
Segundo ele, quando chegou ao local, cerca de 40 minutos a uma hora após o crime, o jovem já havia sido atingido.
A família afirmou ainda que desconhece a identidade do autor do disparo e que, até onde sabem, Davi não tinha desavenças ou inimigos.
A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação do autor do crime seja comunicada às autoridades.
Polícia investiga homicídio
O caso foi registrado no Plantão Policial de Jacareí como homicídio consumado com autoria desconhecida. O delegado de plantão esteve no local acompanhado por investigadores da Polícia Civil, enquanto policiais militares preservavam a área para o trabalho da perícia.
O Instituto de Criminalística realizou os exames no local do crime. Após a liberação da perícia, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.
A investigação será conduzida pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí, que tenta identificar o autor do disparo.
Morte causa comoção nas redes sociais
A morte de Davi gerou grande repercussão nas redes sociais, com mensagens de solidariedade à família. “Quando uma mãe chora, todas choramos. Que Deus conforte toda a família”, escreveu uma internauta.
Outra moradora comentou: “Meus sentimentos principalmente para essa mãe. Perder um filho é perder um pedaço de si.”
Também houve mensagens de apoio aos familiares do jovem. “Sem palavras. Força para o pai, a mãe e todos os familiares. Uma vida interrompida tão cedo”, publicou outra usuária.