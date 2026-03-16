A morte de Maria Celeste de Morais Santos, 55 anos, comoveu os fiéis da Paróquia São Francisco Xavier, no distrito de São Francisco Xavier, na região norte de São José dos Campos. A causa da morte não foi divulgada.
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Celeste Morais, como era mais conhecida, morreu no domingo (15) e será sepultada na tarde desta segunda-feira (16), no Cemitério Municipal de São Francisco Xavier.
Ela atuava como Ministra Extraordinária da Sagrada Comunhão na Paróquia São Francisco Xavier, que divulgou uma nota lamentando a perda da devota.
“Dona Celeste foi uma serva dedicada, que ao longo de sua caminhada colocou-se generosamente a serviço da Igreja, levando Jesus Eucarístico a tantos irmãos e irmãs e testemunhando, com sua vida, a fé e o amor a Cristo”, diz o comunicado.
“Neste momento de dor e saudade, unimo-nos em oração a todos os familiares e amigos, confiando-a à infinita misericórdia de Deus. Como católicos, somos consolados pela esperança da Ressurreição, certos de que o Senhor acolhe com amor aqueles que O serviram com fidelidade.”
A nota pede que “o Senhor conceda à sua serva o descanso eterno, e que a luz perpétua brilhe para ela. Que Deus também conceda consolo e paz aos corações de seus familiares e amigos neste momento de despedida”.
Dezenas de mensagens nas redes sociais lamentaram a perda de Celeste Morais, que era muito querida na comunidade e no distrito.
Cidinha Silva escreveu: “Meus sentimentos!! Aos familiares. Que Deus o receba de braços abertos. Família maravilhosa”.