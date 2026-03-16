A morte de Maria Celeste de Morais Santos, 55 anos, comoveu os fiéis da Paróquia São Francisco Xavier, no distrito de São Francisco Xavier, na região norte de São José dos Campos. A causa da morte não foi divulgada.

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Celeste Morais, como era mais conhecida, morreu no domingo (15) e será sepultada na tarde desta segunda-feira (16), no Cemitério Municipal de São Francisco Xavier.