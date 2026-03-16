A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta sobre a possibilidade de pancadas de chuva na região entre esta segunda-feira (16) e a terça-feira (17). A previsão também vale para o interior paulista.

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Nesta segunda, a projeção indica predomínio de sol e elevação das temperaturas ao longo do dia em grande parte do território paulista.