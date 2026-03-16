A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta sobre a possibilidade de pancadas de chuva na região entre esta segunda-feira (16) e a terça-feira (17). A previsão também vale para o interior paulista.
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Nesta segunda, a projeção indica predomínio de sol e elevação das temperaturas ao longo do dia em grande parte do território paulista.
A partir da tarde, áreas de instabilidade devem se formar no interior do estado, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva rápidas e isoladas, com intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento, características típicas de pancadas de verão.
As precipitações devem atingir principalmente municípios do interior paulista, com maior atenção para áreas próximas às regionais de São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília e Bauru.
Na terça-feira (17), o dia será marcado por sol entre poucas nuvens na maior parte do estado. No decorrer do período, as temperaturas sobem e a sensação de calor e abafamento predomina.
Durante a tarde, o transporte de umidade da Amazônia favorece a formação de pancadas de chuva rápidas e isoladas nas faixas oeste e norte paulista. Essas pancadas podem ocorrer com intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento, porém sem previsão de acumulados significativos.
Recomendações à população
A Defesa Civil alerta que, mesmo após períodos de precipitação, o solo pode permanecer encharcado, aumentando o risco de deslizamentos ou desabamentos. Moradores dessas áreas devem ficar atentos a sinais de instabilidade, como rachaduras no solo ou nas paredes das residências, inclinação de árvores e postes, estalos em estruturas ou surgimento de água barrenta no terreno.
Caso qualquer indício seja identificado, a orientação é deixar o local imediatamente e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Para receber alertas meteorológicos diretamente no celular, também é possível enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199.