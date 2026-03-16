O Arco da Inovação, um dos principais cartões-postais de São José dos Campos, foi totalmente interditado na manhã desta segunda-feira (16) para serviços de manutenção e inspeção estrutural. O bloqueio começou por volta das 6h e deve se estender por até dez dias.

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A interdição das alças de acesso à ponte provocou forte impacto no trânsito logo nas primeiras horas do dia, com congestionamentos em diversas vias importantes da região. Motoristas que utilizam o trajeto enfrentaram lentidão e tráfego praticamente parado durante o horário de pico da manhã.