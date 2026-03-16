O Arco da Inovação, um dos principais cartões-postais de São José dos Campos, foi totalmente interditado na manhã desta segunda-feira (16) para serviços de manutenção e inspeção estrutural. O bloqueio começou por volta das 6h e deve se estender por até dez dias.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A interdição das alças de acesso à ponte provocou forte impacto no trânsito logo nas primeiras horas do dia, com congestionamentos em diversas vias importantes da região. Motoristas que utilizam o trajeto enfrentaram lentidão e tráfego praticamente parado durante o horário de pico da manhã.
Antes das 7h, já havia retenções significativas para quem descia a avenida São João, tanto pelo Jardim Aquarius quanto pela região da Esplanada. O congestionamento também atingiu a avenida Jorge Zarur, especialmente no acesso à avenida Mário Covas.
Com o fechamento das alças da ponte, todo o fluxo de veículos passou a ser desviado para a passagem por baixo da estrutura, o que aumentou consideravelmente o volume de carros na região.
Na avenida Mário Covas, a fila de veículos se estendia até as proximidades do viaduto do Frei Galvão, importante ligação viária da zona sul. Já no sentido da ponte estaiada, pela avenida São João, o tráfego lento começava na região do Parque Vicentina Aranha e seguia até o acesso à estrutura.
De acordo com a prefeitura, a intervenção faz parte de uma revisão estrutural prevista no projeto da ponte, inaugurada em abril de 2020, e tem como objetivo garantir a segurança e a conservação da estrutura viária.
Na primeira etapa da manutenção, equipes realizam serviços de conservação do concreto, limpeza e verificação do sistema de drenagem. Segundo a administração municipal, essa fase não gera custos ao município, pois está coberta pela garantia da obra executada pela construtora Queiroz Galvão.
Na sequência, uma empresa especializada será responsável pela inspeção técnica dos cabos de sustentação da ponte. O trabalho será realizado com técnicas de acesso por rapel, devido à altura da estrutura, que chega a aproximadamente 100 metros. Engenheiros e profissionais certificados em atividades em altura participarão da operação, seguindo protocolos de segurança.
Durante o período de obras, agentes de trânsito orientam os motoristas no local. A recomendação é que os condutores planejem os deslocamentos com antecedência e utilizem rotas alternativas, já que novos congestionamentos podem ocorrer nos próximos dias.
Apesar da necessidade da manutenção, muitos motoristas relataram dificuldades e atrasos no deslocamento na manhã desta segunda-feira, especialmente no horário de maior movimento na região.