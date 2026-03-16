O Tribunal de Justiça negou a concessão de uma liminar que poderia suspender a cobrança da taxa de lixo de Taubaté. O pedido havia sido feito em uma ação na qual o diretório estadual do PSB pede que seja declarada inconstitucional a lei de 2025, de autoria do prefeito Sérgio Victor (Novo), que criou a taxa - o PSB, que tem apenas uma vereadora na Câmara (Talita), faz oposição ao atual governo na cidade.

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Ao negar a liminar, o desembargador Alexandre Lazzarini, relator do processo no Órgão Especial do TJ, afirmou que, "em regra, a lei, no caso de iniciativa do Poder Executivo e aprovada, após manifestação de comissões, pela Câmara" de Taubaté, "presume-se constitucional".