A Prefeitura de Jacareí emitiu um alerta aos contribuintes sobre possíveis atrasos na entrega dos carnês do IPTU e da Taxa de Lixo de 2026. Embora a administração municipal tenha cumprido o cronograma de emissão, problemas operacionais na distribuição dos Correios podem atrasar a chegada dos boletos às residências.

Moradores devem usar os canais digitais para impressão e pagamento, de forma a evitar multas e juros.

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