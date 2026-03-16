A Prefeitura de Jacareí emitiu um alerta aos contribuintes sobre possíveis atrasos na entrega dos carnês do IPTU e da Taxa de Lixo de 2026. Embora a administração municipal tenha cumprido o cronograma de emissão, problemas operacionais na distribuição dos Correios podem atrasar a chegada dos boletos às residências.
Moradores devem usar os canais digitais para impressão e pagamento, de forma a evitar multas e juros.
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Vencimento
A primeira parcela do tributo vence na próxima segunda-feira (23). Quem optar pelo pagamento à vista e antecipado garante um desconto de 10%.
Contribuintes que não receberem o carnê até a data devem acessar os canais de atendimento e buscar ajuda para a impressão e pagamento.
A recomendação é que os cidadãos priorizem os meios eletrônicos para evitar filas e assegurar a quitação do imposto, independentemente da chegada do carnê físico pelos serviços postais.
Canais
Para facilitar o acesso, a prefeitura disponibiliza a Jaque, uma assistente virtual via WhatsApp. Basta adicionar o número (12) 3955-9000 aos contatos, enviar uma mensagem de saudação e seguir as instruções do menu para selecionar a opção correspondente ao IPTU e Taxa de Lixo. O sistema permite a emissão rápida da guia e o pagamento seguro via PIX.
Além do WhatsApp, os boletos podem ser emitidos diretamente no site oficial da Prefeitura de Jacareí, utilizando o CPF do contribuinte ou a inscrição imobiliária do imóvel.
Para aqueles que preferem o atendimento presencial, a guia pode ser retirada no AtendeBem, localizado na Praça dos Três Poderes, no Centro.