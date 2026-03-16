A Prefeitura de Ilhabela oficializa nesta terça-feira (17) o lançamento do Geoportal, uma plataforma digital gratuita com dados do município georreferenciados e em tempo real.
A ferramenta permite que moradores e turistas localizem, de forma interativa, serviços essenciais como itinerários de ônibus, rotas de coleta de lixo, unidades de saúde, escolas e pontos turísticos.
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Geoportal
A plataforma permite consultas online de locais pré-cadastrados com informações detalhadas, incluindo endereço, fotos e horários de funcionamento.
Além disso, há o recurso de emissão on-line de certidões. Uma funcionalidade que visa eliminar a necessidade de deslocamento até a Prefeitura, acelerando processos para cidadãos e profissionais.
Tecnologia
Desenvolvido pela empresa Geopixel, o sistema visa a democratização da informação territorial, fortalecendo a gestão participativa por meio de uma interface simples e intuitiva.
A iniciativa faz parte do plano de modernização de Ilhabela, integrando o planejamento urbano à conveniência do dia a dia da população.
Lançamento
O evento de lançamento será realizado no auditório do Paço Municipal, na terça-feira (17), às 14h, na rua Benedito Guerra do Amaral, Perequê, Ilhabela.
Para acessar o Geoportal, clique aqui.