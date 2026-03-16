A Prefeitura de Ilhabela oficializa nesta terça-feira (17) o lançamento do Geoportal, uma plataforma digital gratuita com dados do município georreferenciados e em tempo real.

A ferramenta permite que moradores e turistas localizem, de forma interativa, serviços essenciais como itinerários de ônibus, rotas de coleta de lixo, unidades de saúde, escolas e pontos turísticos.

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Geoportal