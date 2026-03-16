Guardas civis municipais de São José dos Campos prenderam, na região leste da cidade, dois suspeitos de soltarem balão. O caso ocorreu no domingo (15).
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Durante patrulhamento no bairro Vista Verde, os agentes encontraram o balão em um veículo nas proximidades do km 143 da rodovia Presidente Dutra.
O motorista e uma mulher que estavam no carro foram detidos e levados à Central de Polícia Judiciária, onde ficaram à disposição das autoridades.
O balão foi apreendido e encaminhado ao Departamento de Posturas Municipais e Estética Urbana da Prefeitura para armazenamento em local apropriado.
Também no domingo (15), guardas civis municipais apreenderam um balão em área de mata na estrada do Turvo, na região norte. Não foram localizados os suspeitos de soltar o balão.
Crime ambiental
Segundo a Prefeitura, soltar balões é crime ambiental, sujeito a pena de até três anos de prisão e multa. Quando representa risco à aviação civil, a conduta também pode ser enquadrada como crime contra a segurança do transporte aéreo. Também representa risco para a segurança pública e para o meio ambiente.
A Prefeitura enfatizou que a população precisa estar ciente dos riscos e das consequências legais de cometer este crime, lembrando que as autoridades continuam atuantes na prevenção e no combate a esse tipo de conduta, visando garantir a segurança e o bem-estar de todos.
A fiscalização foi intensificada neste período de estiagem que precede as festas juninas e julinas.
Ao observar esta prática criminosa, o munícipe pode fazer uma denúncia pelo telefone 190 da Polícia Militar ou 153 da Guarda Civil Municipal. As ligações são gratuitas.