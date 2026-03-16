Guardas civis municipais de São José dos Campos prenderam, na região leste da cidade, dois suspeitos de soltarem balão. O caso ocorreu no domingo (15).

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Durante patrulhamento no bairro Vista Verde, os agentes encontraram o balão em um veículo nas proximidades do km 143 da rodovia Presidente Dutra.