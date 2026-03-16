Um homem atropelou a ex-namorada e o atual namorado dela em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, em ocorrência registrada pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio. Segundo o boletim, o suspeito perseguiu a motocicleta do casal e jogou o carro contra as vítimas na rua Albérico da Silva Gordo, no Morro do Algodão.

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De acordo com o registro policial, a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender, inicialmente, uma ocorrência de tentativa de feminicídio. A informação repassada era a de que um Renault Sandero azul perseguia uma motocicleta ocupada por um casal.