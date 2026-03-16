Um homem atropelou a ex-namorada e o atual namorado dela em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, em ocorrência registrada pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio. Segundo o boletim, o suspeito perseguiu a motocicleta do casal e jogou o carro contra as vítimas na rua Albérico da Silva Gordo, no Morro do Algodão.
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De acordo com o registro policial, a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender, inicialmente, uma ocorrência de tentativa de feminicídio. A informação repassada era a de que um Renault Sandero azul perseguia uma motocicleta ocupada por um casal.
No trecho da rua Albérico da Silva Gordo, ainda conforme o boletim, o motorista do carro, de 26 anos, teria acelerado e arremessado o veículo contra a moto, provocando a queda dos dois ocupantes na via pública.
A mulher, de 22 anos, contou aos policiais que o autor era seu ex-companheiro. Já no interrogatório, segundo o despacho da autoridade policial, o indiciado afirmou ter cometido o crime por ciúmes, motivado pelo fato de a ex estar namorando a outra vítima, de 27 anos.
Agressor diz que 'perdeu a cabeça'
O boletim aponta ainda que o suspeito foi localizado cerca de um quilômetro depois do ponto da colisão, na rua Guilherme de Almeida. Ao ser abordado, ele teria dito apenas que “havia perdido a cabeça”.
As duas vítimas foram orientadas a permanecer no local até a chegada do socorro e depois seguiram para atendimento médico na Santa Casa. Após os procedimentos iniciais, o homem foi levado à delegacia para formalização da ocorrência.
A autoridade policial lavrou auto de prisão em flagrante e enquadrou o caso, em tese, como tentativa de homicídio qualificado por feminicídio em relação à ex-companheira e tentativa de homicídio contra o atual namorado dela.
O Renault Sandero conduzido pelo suspeito apresentava irregularidades administrativas, segundo o boletim, e foi recolhido ao pátio municipal. A motocicleta atingida também foi descrita no registro policial.