A Sabesp lidera as queixas no Procon de São José dos Campos, registrando 544 reclamações no último ano.
O levantamento foi divulgado pelo Órgão que registrou 14.314 reclamações no período.
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Ranking
A companhia de saneamento superou a operadora Vivo (531) e o Grupo Claro (465), que completam as três primeiras posições.
O balanço anual, de 14.314 atendimentos, apresentou uma queda de 12% em relação ao período anterior, que teve 16.313 registros. Naquela época, a Vivo era a líder com 538 queixas. O Procon atribui a queda no total de queixas ao reforço na fiscalização e às orientações aos consumidores, o que melhorou as relações de consumo na cidade.
As 10 empresas mais reclamadas:
- Sabesp: 544;
- Vivo: 531;
- Grupo Claro: 465;
- Itaú Unibanco: 427;
- Banco BMG: 393;
- Caixa: 339;
- Tim: 320;
- Bradesco: 319;
- Santander: 278;
- EDP: 251;
Análise
No ranking estão ainda os principais bancos em operação na cidade, operadoras de telefonia móvel e a EDP, concessionária de energia elétrica. Telefonia e bancos continuam sendo os setores com mais problemas.
Canais de Atendimento
O consumidor que se sentir lesado deve consultar o Código de Defesa do Consumidor, disponível obrigatoriamente nos estabelecimentos.
Reclamações podem ser feitas pessoalmente na rua Paulo Setúbal, nº 220 , Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Há possibilidade de registro online pelo site procon.sjc.sp.gov.br. Informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones: 151 ou (12) 3909-1440.