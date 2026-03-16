17 de março de 2026
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INSATISFAÇÃO

Sabesp lidera reclamações registradas no Procon em 2025 em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Procon registra 14.314 reclamações em 2025 na cidade de São José dos Campos
Procon registra 14.314 reclamações em 2025 na cidade de São José dos Campos

A Sabesp  lidera as queixas no Procon de São José dos Campos, registrando 544 reclamações no último ano.

O levantamento foi divulgado pelo Órgão que registrou 14.314 reclamações no período.

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Ranking

A companhia de saneamento superou a operadora Vivo (531) e o Grupo Claro (465), que completam as três primeiras posições.

O balanço anual, de 14.314 atendimentos, apresentou uma queda de 12% em relação ao período anterior, que teve 16.313 registros. Naquela época, a Vivo era a líder com 538 queixas. O Procon atribui a queda no total de queixas ao reforço na fiscalização e às orientações aos consumidores, o que melhorou as relações de consumo na cidade.

As 10 empresas mais reclamadas:

  • Sabesp: 544;
  • Vivo: 531;
  • Grupo Claro: 465;
  • Itaú Unibanco: 427;
  • Banco BMG: 393;
  • Caixa: 339;
  • Tim: 320;
  • Bradesco: 319;
  • Santander: 278;
  • EDP: 251;

Análise

No ranking estão ainda os principais bancos em operação na cidade, operadoras de telefonia móvel e a EDP, concessionária de energia elétrica. Telefonia e bancos continuam sendo os setores com mais problemas.

Canais de Atendimento

O consumidor que se sentir lesado deve consultar o Código de Defesa do Consumidor, disponível obrigatoriamente nos estabelecimentos.

Reclamações podem ser feitas pessoalmente na rua Paulo Setúbal, nº 220 , Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Há possibilidade de registro online pelo site procon.sjc.sp.gov.br. Informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones: 151 ou (12) 3909-1440.

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