A Sabesp lidera as queixas no Procon de São José dos Campos, registrando 544 reclamações no último ano.

O levantamento foi divulgado pelo Órgão que registrou 14.314 reclamações no período.

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