O Viapol São José Vôlei tem confronto direto contra o Joinville na noite desta terça-feira (17), a partir das 19h, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela 20ª rodada da primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina.
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A equipe da região, comandada pelo técnico Flávio Tavares, volta a entrar em quadra após 15 dias. E tem um jogo onde atuará certamente altamente pressionada, já que está na zona de rebaixamento para a Superliga B.
No jogo anterior, também em casa, perdeu por 3 a 0 para o Vôlei Guarulhos e se complicou ainda mais na tabela. E, se voltar a perder por 3 a 0 ou 3 a 1, o São José estará matematicamente rebaixado.
Afinal de contas, começa a rodada com 17 pontos e cinco vitórias em penúltimo lugar (os dois últimos colocados caem). Enquanto isso, os catarinenses estão com 21 pontos, em décimo lugar, uma posição acima, e sete vitórias. Portanto, se vencerem, não serão mais alcançados pelos joseenses nas duas últimas rodadas.
Mas, se o São José perder no tiebreak, ainda continuará vivo e ‘respirando por aparelhos’. Mesmo que vença, seguirá na zona de rebaixamento, mas com esperança de duas vitórias nas últimas duas rodadas para tentar escapar.
“Agora são finais para nós. Sabemos das dificuldades, nós nos colocamos nessas dificuldades porque deixamos escapar alguns jogos importantes, principalmente na última rodada contra o Guarulhos atuamos muito abaixo do que podemos entregar. Então, temos que continuar acreditando no trabalho, no processo, e termos em mente que o nosso time pode jogar muito melhor do que foi na última partida. Chegou o momento de deixarmos em quadra até as últimas forças e buscarmos essa reação. Dois desses próximos três jogos são em casa, o apoio da torcida é fundamental e vamos brigar até o fim”, disse o treinador joseense.
Os ingressos para o jogo de logo mais podem ser adquiridos no portal Ticket Fácil.