O Viapol São José Vôlei tem confronto direto contra o Joinville na noite desta terça-feira (17), a partir das 19h, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela 20ª rodada da primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina.

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A equipe da região, comandada pelo técnico Flávio Tavares, volta a entrar em quadra após 15 dias. E tem um jogo onde atuará certamente altamente pressionada, já que está na zona de rebaixamento para a Superliga B.